Venezuela naftaeksport kasvas USA võimu all järsult

Hõbehaigur posti otsas, taustal tanker Venezuela rannikul. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / MARYORIN MENDEZ
Jaanuari alguses USA kontrolli alla langenud Venezuela naftaeksport tõusis jaanuaris umbes 800 000 barrelini päevas, mida on enam kui poolteist korda rohkem kui detsembris.

USA korraldas 3. jaanuaril äkkrünnaku Venezuela pealinnas Caracases, viies sealt narkoterrorismi süüdistusega New Yorki kohtu alla riigi autoritaarse liidri Nicolás Maduro. Samas lõpetas Washington Venezuelale kehtestatud naftablokaadi, mis võimaldas järsult suurendada eksporti, näitasid laevandusandmed.

Venezuela toornafta ekspordi peamiseks sihtkohaks tõusis jaanuari taas USA, sinna viidi umbes 284 000 barrelit päevas, millest 220 000 barrelit päevas vedas USA suurettevõte Chevron. Veel detsembris eksportis Chevron keskmiselt 99 000 barrelit päevas. Kokku eksportis Venezuela detsembris keskmiselt 498 000 barrelit naftat päevas.

Esmaspäeval avaldatud andmete kohaselt eksportisid naftakauplejad Vitol ja Trafigura jaanuaris USA litsentside alusel umbes 12 miljonit barrelit Venezuela toornaftat ja kütteõli ehk umbes 392 000 barrelit päevas, viies selle peamiselt Kariibi mere piirkonna terminalidesse, kust nad saatsid kauba edasi klientidele USA-s, Euroopas ja Indias.

Venezuelast suundus USA-sse esimene veeldatud naftagaasi last

Venezuela ajutine president Delcy Rodriguez teatas pühapäeval, et riigi esimene veeldatud naftagaasi last on teele saadetud.

Maduro võimult kõrvaldamise järel ajutiseks riigipeaks kinnitatud endine asepresident Rodriguez ütles hispaaniakeelses teates, et laev Chrysopigi Lady asus Venezuelast teele esimese veeldatud naftagaasi saadetisega. Singapuri lipu all sõitev Chrysopigi Lady lahkus Venezuela põhjaosa ühest sadamast 1. veebruari õhtul ja võttis marinetraffic.com andmetel suuna USA Rhode Islandi osariigi Providence'i sadamasse.

"Olen ​​uhke, et saan seda hetke jagada: laev Chrysopigi Lady on Venezuelast teele asunud esimese veeldatud naftagaasi saadetisega," ütles Rodriguez postituses. "Märkime seda ajaloolist verstaposti, eksportides riigi esimese gaasimolekuli; see on saavutus Venezuela rahva heaolu nimel."

Rodriguezil seisavad lähikuudel ees olulised katsumused. Pärast riigi de facto juhiks saamist tuleb tal hakkama saada kahe ülesandega: hoida korda kodus ja hallata diplomaatilisi suhteid Ameerika Ühendriikidega, kommenteeris väljaanne ABC News.

Eelmisel nädalal näis Rodriguezil olevat avalikult raskusi sobiva tooni leidmisega, et rahuldada nii Washingtoni kui ka rõhutada Venezuela iseseisvust. Rodriguez ütles 28. jaanuaril Caracases toimunud tseremoonial, kus tunnustati teda Venezuela ülemjuhatajana, et Venezuela on "avanud ruumi poliitiliseks dialoogiks", kuid hoiatas, et "need, kes püüavad Venezuela rahva vastu kahju ja agressiooni tekitada, peaksid Washingtonis püsima".

Rodriguez ütles ka, et 3. jaanuaril toimunud sõjalise operatsiooni käigus ei andnud Venezuelas keegi alla. "Seepärast ma avaldan au 3. jaanuari aasta kangelastele ja kangelannadele," ütles ta 28. jaanuaril toimunud tseremoonial.

Venezuela siseminister Diosdado Cabello ütles 8. jaanuaril, et USA sõjalise operatsiooni käigus hukkus kokku umbes 100 inimest. Kuuba valitsus kinnitas 4. jaanuaril, et rünnaku käigus hukkunud 100 inimesest olid 32 Kuuba julgeolekuametnikud.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, ABC News

