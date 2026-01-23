X!

Uuring: USA-s langes mullu mõrvade arv 20 protsenti

Välismaa
New Yorgi vana politseiauto
New Yorgi vana politseiauto Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Gina M Randazzo
Välismaa

Mõttekoja Council on Criminal Justice uuringust selgub, et USA suurlinnades pannakse toime üha vähem kuritegusid ning eelmisel aastal langes riigis mõrvade arv ligi 20 protsenti.

Iga-aastane kuritegevuse suundumuste aruanne analüüsis andmeid 40 suure linna kohta üle kogu riigi. Aruanne hõlmab 13 erinevat kuriteoliiki ning uuringust selgub, et kuritegevus näitab kogu riigis taandumise märke.

Autovarguste arv on alates 2023. aastast vähenenud 61 protsenti, mullu vähenes see 21 protsenti. Vägivaldsed kuriteod on langenud 2019. aasta tasemele, samal ajal on poevarguste arv alates 2024. aastast vähenenud 10 protsenti, vahendas CBS News. 

Eksperdid ütlesid, et täpselt pole veel teada, miks kuritegevus näitab riigis taandumise märke. Uuringu üks autoritest Ernesto Lopez ütles, et kui välja arvata märkimisväärne tõus 2020. aastal, siis tapmiste arv on viimastel kümnenditel pidevalt langenud.

Tema sõnul võib tapmiste arvu langus olla pikaajalise trendi osa ning see ei pruugi olla ühegi konkreetse meetme tulemus. USA-s hakkas varem kuritegevus kasvama pandeemia ajal. Hulk põhjusi, mis suurendas vägivalda, on nüüd hakanud taanduma. 

Viimased andmed näitavad, et New Yorgis langes mullu mõrvade arv 10 protsenti, Los Angeleses 39 protsenti. Mõnes linnas jäi tapmiste määr samaks või langes alla viie protsendi.

Atlanta politseijuht Darren Schierbaum ütles teisipäeval, et tema linnas on viimastel aastatel tulistamiste arv järsult langenud. Ta ütles, et tema linnas registreeriti mullu alla 100 mõrva, mis on esmakordne juhtum alates pandeemia puhkemisest.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: CBS News

