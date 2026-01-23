Eesti keele instituut jättis uuest ÕS-ist ropud sõnad välja

Erinevalt varasematest õigekeelsussõnaraamatutest (ÕS) pole 2025. aastal ilmunud versioonis enam mehe ja naise suguelundeid tähistavaid rahvakeelseid sõnu ega ka muid nn vulgarisme. Eesti keele instituudi otsus on teeninud mitmete keelehuviliste, sealhulgas poliitik Eerik-Niiles Krossi, pahameele.

Kuigi EKI ütleb oma kodulehel, et ÕS 2025 lähtub samadest põhimõtetest ja peab silmas samu eesmärke kui varasemad ÕSid, puuduvad sealt erinevalt näiteks 1999. või 2006. aasta ÕS-ist, mitmed rahvakeelsed ropuks peetud sõnad.

EKI tänapäeva eesti keele osakonna juhataja Sirli Zupping ütles, et taolised sõnad on ÕS-ist välja võetud kahel põhjusel.

"Esiteks seadis ÕS-i maht meile piirid ja me ei tahtnud hakata kordama vanades ÕS-ides juba olnud sõnu, kui meil oli vaja sisse panna nii palju uusi sõnu. Teine põhjus on see, et ÕS on ikkagi ametliku suhtlemise sõnaraamat. See on muidugi vastuoluline, sest ka ametlikus suhtlemises on vulgaarseid sõnu, aga EKI sõnaveebis on need sõnad tegelikult kõik olemas," rääkis Zupping.

Küsimusele, miks siis varasemates ÕS-ides siiski vulgaarsed sõnad leidusid, kui ka need olid ametliku suhtlemise sõnaraamatud, vastas Zupping, et ju siis varasemad koostajad otsustasid nii. "Meil oli vaba voli teha, nii nagu me soovime, ja meie otsustasime teisiti," lausus Zupping.

Riigikogulane soovib algatada petitsiooni

Riigikogulane Eerik-Niiles Kross (Reformierakond) on aga EKI otsuse peale nördinud ja soovib platvormil rahvaalgatus.ee algatada petitsiooni, et riigikogu kultuurikomisjon arutaks, miks on vulgaarsed sõnad ÕS-ist eemaldatud.

"ÕS määratleb ennast kirjakeele normi alusena. Uuest ÕS-i väljaandest on välja jäetud rida murdesõnu, nn madalsõnu ja vulgaarseteks kuulutatud sõnu. Leiame, et vaamata vulgaarsusele on "munn" ja "mölakas" sõnad, mis eesti keelt rikastavad ja mille kirjakeelest välja viskamine vaesustab meie kultuuriruumi. Mõlemat sõna kasutatakse aktiivselt nii kõnes kui kirjas," kirjutatakse petitsiooni loomisalgatuses.

"Palume riigikogu kultuurikomisjonil küsimust arutada ja tagada "munni" ja "mölaka" staatuse taastamine kirjakeelsete sõnadena ehk nende tagasipanek Õigekeelsuse Sõnaraamatusse," lisas Kross.

Kross viitab ka Eesti põhiseaduse võimalikule rikkumisele.

"Eesti riik peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Leiame, et eesti keele ja kultuuri säilimine ilma "munni" ja "mölakata" teeb munnide ja mölakate tegevuse lihtsmaks, mitte raskemaks, vaesustab eesti keelt, piirab eestlaste väljendusvabadust ning on põhiseadusega vastuolus," kirjutas ta.

Zupping on petitsiooni algatamise soovist teadlik ja ütles, et sellised aktsioonid on väga ägedad. "Meid teeb väga rõõmsaks, et eesti keel inimestele korda läheb," lausus Zupping.

Zupping soovib keelehuvilistele aga meelde tuletada, et ÕS-i mahub ainult üks protsent eesti keele sõnadest.

"Meil on hea meel, et ÕS-ile pööratakse tähelepanu, aga me pole neid sõnu eesti keelest kustutanud. On tekkinud väärarusaam, nagu ei võikski neid sõnu, mida ÕS-is pole, enam kasutada. See pole kindlasti nii," selgitas Zupping.

Uude ÕS-i mahtus umbes 60 000 märksõna. Kogu infot eesti keele sõnade kohta esitab EKI ühendsõnastik sõnaveebis, mida EKI täiendab pidevalt. Ühendsõnastik on uue ÕS-i ja kirjakeele normiga kooskõlas.