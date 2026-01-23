X!

Eesti keele instituut jättis uuest ÕS-ist ropud sõnad välja

Eesti
Õigekeelsussõnaraamat 2025
Õigekeelsussõnaraamat 2025 Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Erinevalt varasematest õigekeelsussõnaraamatutest (ÕS) pole 2025. aastal ilmunud versioonis enam mehe ja naise suguelundeid tähistavaid rahvakeelseid sõnu ega ka muid nn vulgarisme. Eesti keele instituudi otsus on teeninud mitmete keelehuviliste, sealhulgas poliitik Eerik-Niiles Krossi, pahameele.

Kuigi EKI ütleb oma kodulehel, et ÕS 2025 lähtub samadest põhimõtetest ja peab silmas samu eesmärke kui varasemad ÕSid, puuduvad sealt erinevalt näiteks 1999. või 2006. aasta ÕS-ist, mitmed rahvakeelsed ropuks peetud sõnad.

EKI tänapäeva eesti keele osakonna juhataja Sirli Zupping ütles, et taolised sõnad on ÕS-ist välja võetud kahel põhjusel.

"Esiteks seadis ÕS-i maht meile piirid ja me ei tahtnud hakata kordama vanades ÕS-ides juba olnud sõnu, kui meil oli vaja sisse panna nii palju uusi sõnu. Teine põhjus on see, et ÕS on ikkagi ametliku suhtlemise sõnaraamat. See on muidugi vastuoluline, sest ka ametlikus suhtlemises on vulgaarseid sõnu, aga EKI sõnaveebis on need sõnad tegelikult kõik olemas," rääkis Zupping.

Küsimusele, miks siis varasemates ÕS-ides siiski vulgaarsed sõnad leidusid, kui ka need olid ametliku suhtlemise sõnaraamatud, vastas Zupping, et ju siis varasemad koostajad otsustasid nii. "Meil oli vaba voli teha, nii nagu me soovime, ja meie otsustasime teisiti," lausus Zupping.

Riigikogulane soovib algatada petitsiooni

Riigikogulane Eerik-Niiles Kross (Reformierakond) on aga EKI otsuse peale nördinud ja soovib platvormil rahvaalgatus.ee algatada petitsiooni, et riigikogu kultuurikomisjon arutaks, miks on vulgaarsed sõnad ÕS-ist eemaldatud.

"ÕS määratleb ennast kirjakeele normi alusena. Uuest ÕS-i väljaandest on välja jäetud rida murdesõnu, nn madalsõnu ja vulgaarseteks kuulutatud sõnu. Leiame, et vaamata vulgaarsusele on "munn" ja "mölakas" sõnad, mis eesti keelt rikastavad ja mille kirjakeelest välja viskamine vaesustab meie kultuuriruumi. Mõlemat sõna kasutatakse aktiivselt nii kõnes kui kirjas," kirjutatakse petitsiooni loomisalgatuses.

"Palume riigikogu kultuurikomisjonil küsimust arutada ja tagada "munni" ja "mölaka" staatuse taastamine kirjakeelsete sõnadena ehk nende tagasipanek Õigekeelsuse Sõnaraamatusse," lisas Kross.

Kross viitab ka Eesti põhiseaduse võimalikule rikkumisele.

"Eesti riik peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Leiame, et eesti keele ja kultuuri säilimine ilma "munni" ja "mölakata" teeb munnide ja mölakate tegevuse lihtsmaks, mitte raskemaks, vaesustab eesti keelt, piirab eestlaste väljendusvabadust ning on põhiseadusega vastuolus," kirjutas ta.

Zupping on petitsiooni algatamise soovist teadlik ja ütles, et sellised aktsioonid on väga ägedad. "Meid teeb väga rõõmsaks, et eesti keel inimestele korda läheb," lausus Zupping.

Zupping soovib keelehuvilistele aga meelde tuletada, et ÕS-i mahub ainult üks protsent eesti keele sõnadest.

"Meil on hea meel, et ÕS-ile pööratakse tähelepanu, aga me pole neid sõnu eesti keelest kustutanud. On tekkinud väärarusaam, nagu ei võikski neid sõnu, mida ÕS-is pole, enam kasutada. See pole kindlasti nii," selgitas Zupping.

Uude ÕS-i mahtus umbes 60 000 märksõna. Kogu infot eesti keele sõnade kohta esitab EKI ühendsõnastik sõnaveebis, mida EKI täiendab pidevalt. Ühendsõnastik on uue ÕS-i ja kirjakeele normiga kooskõlas. 

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:55

DocPoint toob Tallinna Soome dokumentalisti Pirjo Honkasalo

15:53

Selgusid Eesti spordiajakirjanduse 2025. aasta parimate tööde nominendid

15:38

Eesti keele instituut jättis uuest ÕS-ist ropud sõnad välja

15:29

Ringkonnakohus jättis tuntud arsti altkäemaksu võtmises süüdi

15:25

Raadiouudised (23.01.2026 15:00:00)

15:20

Evelyn Sepp taandus roheliste juhtimisest: andsin erakonna vabaks Uuendatud

15:17

Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Penza oblastis asuv naftahoidla Uuendatud

15:17

Jürgenson langes oma võistlusklassis koha võrra

14:52

Tõnis Saarts: presidendivalimised 2026 – kaose või korrastatuse kuulutaja?

14:41

FOTOD | EOK esitles taliolümpia meenemünti ja postmarki

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

22.01

Zelenski süüdistas Euroopat tegevusetuses Ukraina sõja lõpetamisel

09:33

Trump: USA armaada liigub Iraani suunas

22.01

Valitsus tahab teha teise pensionisamba lõhkumiskindlaks

22.01

Macron: Prantsuse merevägi hõivas Vahemerel Venemaalt pärit tankeri Uuendatud

22.01

Mihkelson: Zelenski oli oma kõnega Euroopa suhtes ülekohtune

15:17

Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Penza oblastis asuv naftahoidla Uuendatud

22.01

Esitamata jäänud aruanne sai mullu saatuslikuks üle 4500 ettevõttele

04:43

Kantar Emor: Keskerakonna toetus tõusis seitsme aasta kõrgeimale tasemele

22.01

Apollo sulgeb Tallinna Mustamäe keskuse raamatupoe

13:55

Venemaa tunnistas, et ristleja Moskva uputas Ukraina

ilmateade

loe: sport

15:53

Selgusid Eesti spordiajakirjanduse 2025. aasta parimate tööde nominendid

15:17

Jürgenson langes oma võistlusklassis koha võrra

14:41

FOTOD | EOK esitles taliolümpia meenemünti ja postmarki

14:20

Eestit esindab Milano Cortina olümpial rekordarv sportlasi

loe: kultuur

15:55

DocPoint toob Tallinna Soome dokumentalisti Pirjo Honkasalo

14:40

Berliini kolinud Kitty Florentine: suures linnas on rohkem ruumi unistada

13:21

Uue muusika reede: Harry Styles, Arctic Monkeys, James Blake, Fred Again jt

11:43

Sinijärve raamatusoovitused: Peet Vallak ja kaks loodusraamatut

loe: eeter

14:29

Raadio 2 edastus on häiritud Uuendatud

14:01

Eesti Laulu finaalis astub uue rühmitusega üles Nublu

13:54

Aialinnuvaatleja: külmakraadid toovad linnumajadesse rohkem tiivulisi

11:57

Alvar Tiisler: Šveitsi kolimine õpetas, mis tähendab alustada kõike nullist

Raadiouudised

12:40

ERK peab ühinemiskõnelusi teise väikeparteiga

12:40

Kallas: Euroopal peab olema rohkem enesekindlust

12:25

Raadiouudised (23.01.2026 12:00:00)

12:25

Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu jõuab peagi riigikokku

12:25

Ilm läheb veelgi külmemaks

09:55

Kantar Emor: Keskerakonna toetus tõusis seitsme aasta kõrgeimale tasemele

09:50

Paide programmeerimiskooli avamine valiti Järvamaa aasta teoks

09:45

Täna tuleb kuni kaksteist külmakraadi

09:20

Raadiouudised (23.01.2026 09:00:00)

22.01

Päevakaja (22.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo