Talvetorm jättis USA-s sajad tuhanded elektrita

Lumesahk Little Rockis.
Lumesahk Little Rockis. Autor/allikas: SCANPIX/GETTY IMAGES via AFP
Välismaa

Laupäeval tõi võimas talvetorm, mis liikus üle Ameerika Ühendriikide kirde suunas, lund ja jäist vihma alates New Mexicost kuni Põhja-Carolinani, ohustades kümneid miljoneid ameeriklasi elektrikatkestuste, transpordikaose ja pakaselise külmaga. Talvetormid on jätnud ligi 350 000 majapidamist ja ettevõtet elektrita, selgus pühapäeval seireteenuse poweroutage.us andmetest.

Pärast riigi edela- ja keskosa laastamist hakkas torm jõudma tihedalt asustatud Kesk-Atlandi ja kirdeosariikidesse, samal ajal kui üle riigi laskus jääkülm õhumass.

"Lume ja lörtsi mõju kestab suure osa järgmisest nädalast, kuna korduv jäätumine hoiab pinnad jäisena ning lähitulevikus nii sõitmiseks kui ka kõndimiseks ohtlikuna," teatas ilmateenistus.

Lumesadu registreeriti kogu Ameerika Ühendriikide keskosas, sealhulgas Kansases, Oklahomas ja Missouris, kus mõnes kohas oli laupäeva õhtuks maas juba 20 sentimeetrit lund, teatas Riiklik Ilmateenistus (NWS).

Ostlejad tühjendasid supermarketite riiuleid, kuna Riiklik Ilmateenistus (NWS) ennustas mõnedesse piirkondadesse tugevat lumesadu ja potentsiaalselt katastroofilist jää tekkimist.

Transpordiminister Sean Duffy hoiatas, et torm võib mõjutada kuni 240 miljonit ameeriklast. Vähemalt 20 osariiki ja USA pealinn Washington on välja kuulutanud eriolukorra.

"Võtke seda tormi tõsiselt," teatas NWS sotsiaalmeediaplatvormil X, ennustades hämmastavalt pikka lumesajuala Coloradost Maine'ini.

Tormi tõttu on USAs alates laupäevast tühistatud juba ligi 15 000 lendu, selgub lennuinfot jälgiva veebilehe FlightAware andmetest.

Dallases, kus jaanuaris on tavaliselt mahedad temperatuurid, sadas jäist vihma ja õhutemperatuur langes -6 kraadini.

Osariigi ametnikud kinnitasid, et Texase elektrivõrk on paremas seisukorras kui viis aastat tagasi, mil see surmava talvetormi ajal üles ütles ja miljonid inimesed elektrita jättis.

Sajad tuhanded on elektrita

Laupäeva õhtu seisuga oli jälgimislehe poweroutage.us andmetel elektrita ligi 160 000 USA tarbijat, kellest umbes 50 000 elasid Texases ja naaberosariigis Louisianas.

Pühapäeval oli elektrita majapidamiste arv tõusnud 350 000-ni.

Ohtlik pakane on juba levinud üle suurema osa USA kesk- ja idaosast ning temperatuurid on tunduvalt alla keskmise.

Elektrikatkestuste ulatus on veebilehe andmetel tund-tunnilt suurenenud ja mõjutanud veebilehe andmeil enim Texast, Mississippit ja Louisianat.

Kõige rohkem on lund sadanud Colorado osariigis, kus CNN-i teatel on lumekihi paksus ligi 60 sentimeetrit. Kansases on kohati teatatud umbes 20 sentimeetri ja Texases 15 sentimeetri paksusest lumekihist.

USA föderaalse erakorraliste olukordade agentuuri (FEMA) Washingtoni peakorteris esinedes kutsus sisejulgeolekuministeeriumi juht Kristi Noem ilmast mõjutatud ameeriklasi üles olema nutikad, püsima võimalusel kodus, hoolitsema oma pereliikmete eest, vaatama, kuidas naabritel läheb, ja tegema koostööd kohalike ametnikega.

USA president Donald Trump, kes oli tormi ajal Valges Majas, ütles oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social: "Jätkame olukorra jälgimist ja hoiame ühendust kõigi osariikidega, mis jäävad tormi teele. Olge terved ja püsige soojas!"

Jõhker tormisüsteem on tingitud veninud polaarpöörisest – arktilisest külma, madalrõhkkonnaga õhu alast, mis tavaliselt moodustab suhteliselt kompaktse ringikujulise süsteemi, kuid mõnikord moondub ovaalsemaks, saates külma õhu laiali üle Põhja-Ameerika.

Teadlaste sõnul võib polaarpöörise selliste häirete sagenemine olla seotud kliimamuutustega, kuigi debatt ei ole lõppenud ja oma osa mängib ka looduslik varieeruvus.

Kuid Trump, kes suhtub kliimateadusesse üleolevalt ja on tühistanud roheenergia poliitikaid, seadis kahtluse alla, kuidas külm front sobitub laiemate kliimamuutustega.

"Mis iganes juhtus globaalse soojenemisega???" postitas ta Truth Socialis.

NWS hoiatas, et paks jääkiht võib põhjustada "pikaajalisi elektrikatkestusi, ulatuslikke puukahjustusi ja äärmiselt ohtlikke või läbimatuid liiklusolusid", sealhulgas paljudes osariikides, mis on karmi talveilmaga vähem harjunud.

New Yorgi kuberner Kathy Hochul hoiatas elanikke krõbeda külmaga siseruumides püsima: "Viis või kuus minutit väljas võib olla teie tervisele sõna otseses mõttes ohtlik."

Ta rõhutas ettevaatusabinõusid, nagu torude kaitsmine, kütteseadmete ohutu kasutamine ja abivajavate naabrite kontrollimine.

Võimud hoiatasid eluohtliku külma eest, mis võib kesta nädala ka pärast tormi, eriti Põhja-tasandikel ja Ülem-Kesk-Läänes, kus tuulekülma miinimumtemperatuuriks prognoositi äärmuslikku -45 kraadi. Sellised temperatuurid võivad põhjustada külmakahjustusi mõne minutiga.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

Uuendatud

