Kuu lõpus on Tallinna supiköökides rohkesti abivajajaid

Foto: "Aktuaalne kaamera"
Külmad ilmad on lähipäevil ka Eestis ning supiköökides on rohkesti abivajajaid. Supijagajate sõnul on inimeste rohkus seotud aga pigem kuu lõpuga, mil inimestel on raha juba otsas.

Kõige paremaks peetakse hernesuppi. Kui seda tuuakse, levib teave üle linna – abivajajatel on telefonid. Kapsasuppi tavaliselt juurde ei küsita.

"Viies on pensionipäev, kuues on toetused – siis on rahvast vähem. Siis saadakse oma 600–700 eurot. See nädal on hõre. Aga nii kui see kuulõpp läheneb, tuleb rahvast juurde," rääkis supijagaja Meelis.

"Ajutised kitsaskohad. Elan praegu üksi. Olen halb kokk," rääkis Vladimir, kuid märkis, et tööd ei ole raske leida, mistõttu nimetab olukorda "ajutiseks".

Nikolai märkis, et varem käis ta supiköögis tihedamini. "Külm on, pakane. Üritame ennast hoida. Kui haigeks jääd, siis keegi ei taha ravida. Aga muidu käisin kogu aeg siin," sõnas ta.

Varjupaiga- ja sotsiaal- ja majutusteenust kasutab viimastel aastatel 600 inimest kuus. Paljud on sattunud erinevatesse sõltuvustesse, kaotanud töö ja suhte lähedastega, esineb vaimse tervise probleeme.

On ka erihoolekandeteenuse järjekorras ootajaid.

"Erihoolekandeteenuse järjekorrad, mida peab riik tagama, on sageli väga pikad. Ja siis tegelikult Tallinna linn peab ka neile mingeid teenuseid osutama," ütles Tallinna sotsiaaltöö keskuse juhataja Kille Alterman.

Järgmisel reedel avaneb aadressil Punane 48 uus keskus, mis pakub majutust, suppi ja päevakeskust.

Praegu asub päevakeskus Suur-Sõjamäel, kuid see lammutatakse, sest hoone on amortiseerunud ja jääb ette ka Rail Balticu arendusele, sõnas Alterman.

Varjupaigad ja ööbimiskohad asuvad äärelinnas. Olid ajad, kui abivajajad käisid Raua tänava saunas ja supikööke leidus südalinnas, meenutas Tallinna abilinnapea Riina Solman.

"Nad on viidud ära rohkem äärelinnadesse, kus on ka öömajad-varjupaigad. Sellist keskust ehitada kesklinna – ma ei tea, kui mõistlik see ka oleks. Praegu MTÜ Tänavatöö pakub laupäeva hommikuti keskturu juures suppi, sooje riideid," sõnas Solman.

Pakane on käre. Kuid külmumise ohtu abivajajatel pole, ütles Kille Alterman. Vältimatu abi korras võtab öömaja kõik vastu ja kohti on.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

