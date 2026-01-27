Galerii: Taani kuningapaar külastas Rakett69 teadusstuudiot

Rakett69 stuudios tutvustati riigipeadele HK Unicorn Squadi tegevust ning kohtuti tütarlastega, kes õpivad robootikat ja tehnoloogiat. Lisaks tutvustati ka hariduskeskuse Rakett69 teadusstuudiod tegevust ning ETV saadet "Rakett69".

Teisipäeval ja kolmapäeval viibivad president Alar Karise kutsel Eestis riigivisiidil Taani kuningas Frederik X ja kuninganna Mary. Kuningas Frederik X väisas Eestit viimati kroonprintsina 2018. aastal. Praeguse kuninga ema Margrethe II külastas Eestit 2019. aastal.