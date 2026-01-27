X!

Iraani režiim korraldas varem arvatust veelgi julmema veresauna

Teheranis asuv ajatolla Ali Khamenei plakat
Teheranis asuv ajatolla Ali Khamenei plakat Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ATTA KENARE
Iraani režiim üritab vägivalla toel suruda maha võimude-vastaseid meeleavaldusi ning lõikas ära riigi ühenduse välismaailmaga. Samal ajal tuleb üha rohkem teateid, et veresaun võis olla varem arvatust suurem ja režiimile lojaalsed väed võisid tappa kümneid tuhandeid inimesi.

Iraani režiim sulges 8. jaanuaril võimude-vastaste protestide tõttu interneti ning alustas seejärel meeleavalduste vägivaldset mahasurumist. Esialgu hinnati, et protestide mahasurumisel võis hukkuda mitu tuhat inimest.

Nüüd eeldavad inimõigusorganisatsioonid, et meeleavalduste käigus on hukkunud vähemalt 10 000 inimest. Norras baseeruva organisatsiooni Iran Human Rights (IHR) esindaja Mahmood Amiry-Moghaddam ütles, et meeleavalduste käigus võis surma saada üle 20 000 inimese.

Ka teised inimõigusaktivistid hoiatasid, et tegelikkus võib olla varem eeldatust palju hullem, vahendas The Wall Street Journal.

"Pole kahtlustki, et islamivabariik pani toime ühe kaasaja suurima massimõrva," ütles Amiry-Moghaddam.

Üksikasjad veresauna kohta lekivad nüüd järk-järgult riigist välja, kuna üha rohkem iraanlasi jagab välismaailmaga tõendeid. Nad on suutnud võtta ühendust oma välismaal elavate sõprade ja sugulastega.

Üks naine, kes viibis võimude poolt korraldatud veresauna ajal Iraani kirdeosas asuvas Mashhadi linnas, ütles, et tema vend nägi surnukuuris 300-400 surnukeha. Surnukuuris olevad inimesed olid raevus ja tahtsid võtta režiimi vastutusele. 

New Yorgis asuv Iraani inimõiguste keskus võttis riigi kirdeosa vaatluse alla ning hindab, et ainuüksi seal tapeti umbes seitse tuhat inimest. Keskuse juht Hadi Ghaemi ütles, et Mashhadi linnas tapeti vähemalt kaks tuhat inimest.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

