Hispaania rongiõnnetus tõi korruptsiooniskandaali taas päevavalgele

Hispaanias toimus hiljuti viimaste aastate ohvriterohkeim rongiõnnetus, mis tõi taas päevakorda korruptsioonisüüdistused peaminister Pedro Sancheze kunagise liitlase ja endise transpordiministri Jose Luis Abalose vastu.

Abalos oli aastaid Sancheze koduerakonna Sotsialistliku Partei tähtis liige. Ta on olnud ka transpordiminister ning viimastel aastatel on tema tegevus seoses korruptsiooniuurimistega pälvinud suurt tähelepanu.

Väidetavalt andis Abalos oma armukesele töökoha tema ministeeriumiga seotud riigifirmades. Tema suhtes on algatatud veel üks korruptsioonijuurdlus.

Hispaania ülemkohtule antud vande all antud tunnistuse kohaselt ütles Abalose armuke, et talle anti töökohad kahes transpordiministeeriumi poolt hallatavas konsultatsioonifirmas. Ta ütles, et sai töökohad pärast seda, kui oli saatnud oma CV Abalosele.

Abalos ise oli transpordiminister aastatel 2018–2021. Ta peeti mullu novembris kinni ja talle esitati süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises, altkäemaksu võtmises, mõjuvõimu kuritarvitamises ja avaliku sektori vahendite väärkasutamises. Ta ise eitab kõiki süüdistusi.

Skandaali on kistud veel mitu Abalose endist kaastöötajat, nende hulgas ka riikliku raudteetaristu halduri Adifi endine juht Isabel Pardo de Vera.

Opositsioon on nüüd pärast 18. jaanuari Adamuzi katastroofi taas tõstnud Abalosega seotud menetluse rambivalgusesse.

Esialgses aruandes teatas uurimise komisjon, et 45 inimese hukkumise kaasa toonud rongiõnnetusele eelnes ilmselt rööpa defekt või purunemine. Samal ajal on võimalik, et Adifi endise juhi suhtes algatatakse korruptsiooniuurimine. Samas Isabel Pardo de Vera juhtumi ja traagilise õnnetuse vahel puudub õiguslik seos.

Opositsioon püüab samas olukorda ära kasutada ning parempopulistliku partei Vox juht Santiago Abascal süüdistab valitsust korrumpeerunud süsteemi juhtimises. Valitsus on samas lükanud ümber kõik väited, et õnnetuses mängis rolli korruptsioon.

Ajaleht The Times kirjutab, et viimane tragöödia paljastas siiski Hispaania raudteetaristut vaevanud kitsaskohad. Ka avalikkuse rahulolematus raudteeteenusega on süvenenud, sest hiljuti toimus riigis veel üks surmaga lõppenud rongiõnnetus.

Praegune transpordiminister Oscar Puente on lükanud tagasi süüdistused, et Hispaania raudteetaristu on vananenud. Samas parempoolne Rahvapartei (PP) nõuab Puente tagasiastumist, leides, et valitsus ei suutnud tagada põhilisi ohutusstandardeid. Ka raudteeametiühingu teatel ei vasta ohutusega seotud standardid nõuetele ning selle juhi sõnul tuleb kõik süsteemid üle kontrollida.

Sanchez on seni Puentet toetanud ning rõhutanud, et õnnetusi ei tohi poliitilistel eesmärkidel ära kasutada. Peaministri sõnul tuleb ära oodata uurijate lõplikud järeldused. Puente teatas teisipäeval, et valitsus maksab Adamuzi õnnetuse ohvritele ja nende perekondadele 20 miljoni euro ulatuses hüvitist. Ta lisas, et vigastatutele makstav hüvitis jääb vahemikku 2 400–84 000 eurot.