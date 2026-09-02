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Hispaania valitsus pole suutnud Ceuta rändekriisi lahendada

Välismaa
Ceuta rand pärast migrantide massilist saabumist Marokost
Ceuta rand pärast migrantide massilist saabumist Marokost Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Pedro Nunes
Välismaa

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Hispaaniale kuuluvas Ceuta linnas süveneb humanitaar- ja julgeolekukriis. Linnas viibib endiselt tuhandeid ebaseaduslikke migrante ning Hispaania valitsus ei ole suutnud olukorda kontrolli alla saada.

Politico kirjutab, et ajutistest migrantide laagritest on saanud Ceutas igapäevaelu lahutamatu osa. Hispaania politsei on pidanud migrantide ajutisi laagreid korduvalt laiali ajama ning kasutama selleks ka hoiatuslaske ja kumminuiasid.

Varem väitsid Hispaania võimud, et peaaegu kõik 72 000 migranti on linnast lahkunud. Esmaspäeval pidi aga sotsialistist peaminister Pedro Sánchez tunnistama, et Hispaania territooriumile on jäänud veel umbes viis tuhat migranti.

Samas ütles Ceuta linnapea Juan Jesús Vivas, et piirkonda on jäänud ligi 10 000 ebaseaduslikult saabunud migranti. Suuremat arvu kinnitasid ka politseiametnike ametiühing CEP ja Hispaania riikliku politsei töötajad.

Linna jäänud migrantide seas on ka ligi 1200 saatjata alaealist. Sánchez teatas, et lähinädalatel viiakse nad Pürenee poolsaarel asuvatesse varjupaikadesse.

Sánchez lubas lahendada kriisi seaduslikult ja väärikalt. Sánchez kinnitas esmaspäeval, et majanduslikel põhjustel Ceutasse saabunud inimesed ei kvalifitseeru varjupaiga saamiseks ning nad saadetakse riigist välja.

Samal ajal kasvab aga Ceutas vägivald kohalike elanike, Hispaania võimude ja linna jäänud migrantide vahel.

Kohalikud võimud väidavad, et kuritegevus on suurenenud, kuid Hispaania siseministeerium ei ole seda veel kinnitanud. Prokuratuur on siiski registreerinud rohkem vägivalla- ja varavastaseid kuritegusid ning kümneid väidetavaid seksuaalrünnakuid.

Kohalikud elanikud korraldavad nüüd meeleavaldusi ning eelmisel nädalal tungiti ka Ceuta rannal asuvasse migrantide laagrisse.

Samas rannas seadsid end sisse Laarvi ja tema poeg Omar, nad on pärit Marokos asuvast Tétouani linnast. Omari sõnul unistavad nad paremast elust Hispaania mandriosas ning võib-olla soovivad kunagi minna ka kaugemale põhja poole.

Ka migrante abistavad organisatsioonid on sattunud surve alla, aktiviste on ähvardatud ning humanitaarabi jagamist on püütud takistada. Näiteks Saksa vabaühenduse Mission Lifeline liige Nolte Bauer ütles, et on saanud tapmisähvardusi. 

"Mõistan, et praegune olukord on kohalike elanike jaoks pingeline ja mõistan nende proteste. Kuid inimeste tapmisega ähvardamine, nende jahtimine ja laagrite põlema süütamine, see ületab igasuguse piiri," rääkis Bauer. 

Aktivist seadis küsimuse alla migrantidele osaks saava vähese solidaarsuse. "Euroopa on ju sealsamas. Ruumi on küllalt," rääkis Bauer. 

Ceuta kriis tekitab nüüd täiendavaid pingeid ka Hispaania sisepoliitikas. Hispaania valitsus teatas teisipäeval 309 miljoni euro suurusest meetmest, millega tugevdatakse Ceuta julgeolekut ja avalikke teenuseid ning toetatakse kohalikke ettevõtteid ja migrantidele suunatud humanitaarabi. Siiski pole selge, kas sellest piisab Ceutas tekkinud pingete leevendamiseks.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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