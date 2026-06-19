Hispaania ekspeaministrit ümbritsev korruptsioonijuhtum kogub tuure

Hispaania endist peaministrit José Luis Rodríguez Zapaterot ümbritsev korruptsioonijuhtum kogub tuure ning kohus laiendas uurimist veelgi. Zapateroga seotud arengud suurendavad survet tema liitlase Pedro Sáncheze valitsusele, mida koormavad juba mitmed teised korruptsiooniuurimised.

Zapaterot kahtlustatakse rahapesus, mõjuvõimuga kauplemises ja mitmes muus kuriteos. Hispaania kohus kutsus nüüd kahtlustatavatena ütlusi andma Zapatero kaks tütart ning tema sekretäri María Gertrudis Alcázari. Kohtunik tegi vastava otsuse prokuratuuri taotlusel.

Zapaterot puudutav uurimine on seotud lennufirmale Plus Ultra 2021. aastal antud 53 miljoni euro suuruse riikliku päästepaketiga. Uurijad kahtlustavad, et riigiabi võidi saada poliitiliste sidemete ja mõjuvõimuga kauplemise abil, mitte üksnes majanduslikel kaalutlustel.

Kohtunik kuulutas Zapatero kahtlustatavaks juba 2026. aasta mais. Kohtudokumentides kirjeldatakse teda kui väidetava skeemi võimalikku juhti. Nüüd võtsid võimud tähelepanu alla ka tema tütarde juhitava kommunikatsioonifirma Whathefav. Prokuratuuri hinnangul võidi ettevõtet kasutada kanalina, mille kaudu liikus Plus Ultra väidetava skeemiga seotud raha.

Võimud kahtlustavad, et Zapatero ja tema lähikondsed said kokku ligi 1,95 miljonit eurot, millest umbes 423 779 eurot jõudis Whathefavi kaudu tema tütardeni

Zapatero andis 17. juunil kohtule üle kolme tunni kestnud ütlusi ning eitas kõiki süüdistusi. Ta ütles, et ei tegutsenud lennufirma huvides. Samas keeldus ta vastamast küsimustele tema büroo seifist leitud ligi 1,3 miljoni euro väärtuses ehete kohta.

Zapatero oli Hispaania peaminister aastatel 2004–2011, kuid säilitas ka pärast ametist lahkumist ulatusliku mõjuvõimu Sotsialistlikus Parteis. Ta kuulub peaminister Pedro Sánchezega samasse parteisse. Erakonda ümbritsevad veel mitmed teised korruptsiooniskandaalid.