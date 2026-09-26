Madridis avaldasid tuhanded inimesed meelt Ceuta linna elanike toetuseks

Tuhanded inimesed avaldasid Madridis meelt rändekriisi keskmesse sattunud Ceuta linna elanike toetuseks ja peaminister Pedro Sancheze valitsuse vastu. Meeleavaldusest võtsid osa ka paremtsentristliku Rahvapartei ja parempopulistliku partei Vox juhid.

Protestijad nõudsid, et valitsus kahe kuu eest alanud Ceuta rändekriisi lahendaks, tagasi astuks ja erakorralised valimised korraldaks.

Meeleavaldajad karjusid solvanguid ja roppusi sotsialistist peaministri Pedro Sanchezi pihta ning süüdistasid teda Maroko valitsusele pugemises. Samuti leidsid meeleavaldajad, et valitsus on korrumpeerunud.

Juuli lõpus tungis Hispaaniale kuuluvasse, kuid Marokost ümbritsetud Ceuta linna üle 72 000 põgeniku. Valdav osa neist läks juba samal päeval Marokosse tagasi, kuid umbes 12 000 jäi siiski paigale.

"Hispaania on kaitsetu. Ceutasse tungiti pea kaks kuud tagasi ja valitsus ei tulnud toime, ehkki neil oli infot," ütles Hispaania Rahvapartei peasekretär Miguel Tellado.

"Ma loodan, et valitsejad võtavad meid kuulda ja hakkavad viimaks ometi sissetungijaid välja ajama. Kui selleks on vaja seadust muuta, muudetagu seadust üleöö! Miks nad seda veel muutnud pole?" sõnas üks meeleavaldaja.

"Ei saa piiri eraldada ainult mingi ujuvpoiga. Kui seal on piir, peavad olema ka piirivalvurid, aga selleks pole sinna raha antud. Õnnetud kohalikud, nad ei saa seal elada," ütles meeleavaldaja Begona Jimenez.

Kui valitsus vahepeal meeleavaldajate nõudmisi ei täida, on nad lubanud 12. oktoobril taas tänavatele tulla.