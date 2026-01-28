TÜ kliinikumi hanke rikkumises sai kahtlustuse Varekite firma

OÜ Wimberg juhatuse liige ja tegelik kasusaaja Toomas Varek (Reformierakond) kinnitas Delfile, et tema ettevõte sai keskkriminaalpolitseilt kahtlustuse seoses riigihangete nõuete rikkumisega. Varek ei soovinud täpsemalt teemat arutada ning palus küsimused kirjalikult saata.

Triin Varek teatas ERR-ile saadetud kirjalikus selgituses, et ei kuulu Wimbergi omanike ringi ega ole juba aastaid seotud selle ettevõtte äritegevusega.

"Ka ei ole ma aastaid saanud sellest ettevõttest sentigi tulu – ei palga, juhatuse liikme tasu ega mingil muul viisil. Selle ettevõtte omanikuks ja otseseks kasusaajaks on minu isa, kelle palvel jätkasin passiivse juhatuse liikmena. Selle ainsaks eesmärgiks oli tagada ettevõttel allkirjastamise õigusega isiku olemasolu ja ligipääs pankadele juhuks, kui minu kõrges eas isaga peaks midagi juhtuma ja ta satub näiteks haiglasse."

Triin Vareki sõnul puudub teadmine, et Tartu Ülikooli kliinikumis oleks riigihanke nõudeid rikutud.

"Seda enam ei tea ma, et OÜ Wimberg oleks mingile võimalikule rikkumisele ühelgi moel kaasa aidanud. Olen kindel, et minu isa ettevõtte puhul on tegemist eksitusega, mis saab õige pea lahendatud."

Keskkriminaalpolitsei esitas TÜ kliinikumi ortopeediakliiniku juhile Katre Maasalule ja kahele osaühingule kahtlustuse riighangete nõuete rikkumises eriti suures ulatuses. Maasalu ise lausus Delfile, et kahtlustusega pole võimalik nõustuda, kuna pole enda sõnul teadlikult rikkumisi toime pannud.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp Delfile, et kahtlustuse järgi on hankega antud eelis kahele konkreetsele ettevõttele ning kahe osaühingu esindajatele ongi kahtlustus esitatud.

Sepa sõnul on kahtlustus seotud traumatoloogia metallosteosünteesi vahendite ja liigeste endoproteeside riigihankega.