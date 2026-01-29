X!

Tartu hoiu-laenuühistuga seotud inimesed süüdistavad probleemides üksteist

Majandus
Tartu hoiu-laenuühistu.
Tartu hoiu-laenuühistu. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Majandus

Raskustes Tartu hoiu-laenuühistuga seotud inimesed süüdistavad üksteist ühistule probleemide tekitamises. Endise juhi Andro Roosi sõnul on ühistu nõukogu esimees jätnud ühistule maksmata suure summa raha. Praeguse juhtkonna väitel on aga Roos põgenenud Kreekasse, võtnud kaasa ühistu auto ja dokumendid ning esitab ema kaudu eksitavaid väiteid.

Tartu hoiu-laenuühistu liikmed on saanud kirju, kus väidetakse, et ühistu nõukogu esimehele Harry Raudverele kuuluv ettevõte Adepte Energy OÜ on jäänud ühistule 1,6 miljonit eurot võlgu. Juhatuse liikme Raigo Sõle sõnul sai juhatus info nõukogu liikme, Andro Roosi ema Elle Roosi kirjadest.

Nii ühistu juhatuse liikme kui ka nõukogu esimehe enda kinnitusel võlgnevust ei ole. Nõukogu esimees kaamera ees intervjuud anda ei soovinud.

"Põhimõtteliselt juba detsembris nõukogu liikme Elle Roosi järelpärimise peale juhatuse esimees, kes praegu on Märt Riiner, saatis reskontro, mis näitab, et 1,6 miljonit on Adepte Energyl tasumata Tartu hoiu-laenuühistule. Ja sealt on nõukogu liige Elle Roos teinud järelpärimise juhatusele ja sealt ei ole tulnud asjalikke vastuseid," lausus Andro Roos.

Nii Raudvere kui Sõle arvates on Elle Roosi kirjade taga Andro Roos.

"Ma tean, et seda võlgnevust ei ole ja kui Andro Roos väidab, et see võlgnevus on olemas, siis minu küsimus oleks ka temale, et kuivõrd see võlgnevus tekkis väidetavalt aastal 2022, siis miks kolme aasta jooksul ei alustanud Andro Roos juhatuse esimehena selle võlgnevuse sissenõudmist. Ja lisaks sellele ei arvestanud isegi sellele kui väidetavale laenule intressi. Sest täpselt nii on kirjas selles reskontros, mille liikmetele saatis Elle Roos," rääkis Tartu hoiu-laenuühistu juhatuse liige Raigo Sõlg.

Sõle ja nõukogu esimehe väitel on ühistu liikmetele saadetud kirjades valeväiteid ning need on välimuselt ühistu ametlike kirjade sarnased, mis on Sõle hinnangul liikmete eksitamine. Samuti on nende sõnul Roos võtnud esimehe kohalt lahkudes endaga kaasa ühistu dokumente ja tööarvuti.

"Juhatuse esimehe kätte koondus ikkagi väga suur hulk kogu informatsioonist läbi kõigi nende paljude aastate, mil ta ühistut juhtis. Ja kui tema oma tööarvutiga ära läks, oleme me palunud korduvalt seda tagastada. Nii nagu seda ka juhatuse liikme leping ette nägi – ta oleks pidanud selle kohe tagastama. Sellele me vastuseid pole saanud," ütles Sõlg.

Ühistu nõukogu esimees Harry Raudvere väitis Tartu Postimehele, et Roos on lahkudes kaasa võtnud ka ühistu auto. Roosi sõnul on see väide väär. Roos ütleb, et tema käes ei ole arvutit, autot ega tundlikke dokumente. Samuti ütleb Roos, et tema ei ole kirjadega seotud.

"Mina ei ole saatnud kirju, saatnud on Tartu hoiu-laenuühistu juhatuse liige, mõlemad juhatuse liikmed, nõukogu esimees, Harry Raudvere ja ka nõukogu liige Elle Roos, nendel on kõikidel õigus teha seda, juhtkonna liikmetel," lausus Roos.

"On ainult teatud isikute ring, kes saab anda korraldusi selliste kirjade saatmiseks. Ja kui neil on kujundus tehtud samasuguseks, võib-olla kasutades isegi mõne postitusettevõtja abi, siis on sellega eraldi vaeva nähtud, et liikmeid eksitada," ütles Sõlg.

Tartu hoiu-laenuühistus on koostamisel siseaudit, mis loodetakse avaldada järgmisel nädalal.

Toimetaja: Marko Tooming

