Kohus kuulutas välja Kodumaa Kapitali hoiu-laenuühistu pankroti

Kodumaa Kapitali HLÜ lõpetas hoiustajatele raha maksmise selle aasta alguses, põhjendades seda hoiu-laenuühistute seaduse muudatustega, kirjutas Ärileht.

Veebruaris pakuti hoiustajatele saadetud kirjas võimalust vahetada oma nõuded Kodumaa Fondi osakute vastu. Usaldusfondi tutvustati kui hoiustajate huve kaitsva lahendusena ning rõhutati liikmete raha väärtuse kasvatamist ja tegevuse lõpetamise vältimist.

"Usaldusfondi varaks saab Kodumaa grupi (Kodumaa Kapitali HLÜ ja Kodumaa Laenud OÜ) laenuportfell," toodi kirjas hoiustajatele välja.

Hoiustajad pöördusid aga kohtusse, kahtlustades varade kantimist, sest ühistu viis oma põhivara ehk kahe miljoni euro suuruse laenuportfelli tütarfirma kaudu värskesse Kodumaa Fondi.

Praegu kuuluvad Kodumaa Kapitali HLÜ juhatusse Kiur Lootus ja Pille Lõugas. 2025. aasta suvel lahkus juhatusest Reformierakonna poliitik Tõnis Kõiv, kes oli HLÜ-d juhtinud 2021. aastast saadik, kuid ta jätkab hoiu-laenuühistus väidetavalt nõustajana.

Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt 15. novembriks teatama pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest. Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus.