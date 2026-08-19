Tartu hoiu-laenuühistule esitatud nõudeavalduste summa küündib 66 miljonini

Tartu hoiu-laenuühistu pankrotimenetluses oli tähtaeg nõudeavalduste esitamiseks 17. augustil. Avaldusi laekus umbes 1800 ja nende summa oli kokku 66 miljonit eurot.

Pankrotihaldur Tarmo Peterson ütles ERR-ile, et lõplikke järeldusi selleks kuupäevaks esitatud nõudeavalduste hulga ja summa kohta teha ei saa, arvestades, et paljud avaldused on esitatud mõni Tartu hoiu-laenuühistu tütarühingu vastu ja neid selles pankrotimenetluses ei tunnustata.

"Nii et sellest numbrist ei maksa hetkel veel mingisuguseid lõplikke järeldusi teha," tõdes Peterson.

Pankrotihalduritel on seaduse järgi 30 päeva, et panna kokku esialgne võlausaldajate nimekiri. Kui see valmis saab, on võlausaldajatel omakorda 30 päeva aega, et esitada vastuväiteid teiste võlausaldajate nõuetele ning ka haldurid saavad esitada oma vastuväited.

"Kui see vastuväidete tähtaeg on möödas, siis järgneb omakorda tähtaeg 30 päeva, et võlausaldajad, kes said vastuväited, saaksid nendele vastuväidetele vastata ja alles pärast seda on halduritel omakorda aega veel kokku panna kohtule lõplik nõuete nimekiri," selgitas pankrotihaldur protsessi aeganõudvust.

Isegi juhul, kui menetlus kulgeb ideaalselt, jõutakse kohtule lõpliku nimekirja esitamiseni Petersoni hinnangul detsembris.

"Reaalsus on täna see, et vaadates nõudeavalduste hulka, ei ole seda selle tähtaja sees tegelikult võimalik teostada. Ajakava realistlikult hinnates tuleks tõdeda, et tõenäoliselt kusagil 2027 esimeses kvartalis jõuavad haldurid selleni, et esitada kohtule lõplik võlausate nimekiri," lisas ta.

Arvestada tuleb Petersoni sõnul sedagi, et kuni lõpliku nimekirja kohtule esitamiseni on võimalik nõudeavaldusi edasi esitada.

"Vaadates nõudeavalduste hulka tuleb tõdeda, et arvestatav osa hoiustajatest on oma nõuded jätnud hetkel veel esitamata, sest hoiustajate hulk on tegelikult ikka oluliselt suurem," lausus pankrotihaldur. "Nii et võib arvata ja eeldada, et nõudeavaldusi laekub veel täiendavalt juurde."

Peterson tõi välja, et hoiustajaid oli Tartu hoiu-laenuühistul veidi alla 3000 ja liikmeid umbes 4000.

Probleemiks on seegi, et paljud inimesed ei oska nõudeavaldust esitada ja Petersoni sõnul on teine pankrotihaldur Toomas Saarma tegelenud päevade kaupa inimeste telefonitsi aitamisega.

Varem on meediast läbi käinud hinnang, et nõuetest on lootust rahuldada umbes kolmandik, kuid Peterson ütles, et alles menetlus näitab, kas seda on võimalik saavutada.

"Seis ei ole pärast esimest võlalusaldajate koosolekut muutunud, mingisugust täiendavat kullapada kusagilt leitud ei ole. Pigem need asjaolud, mis on ilmnenud veel täiendavalt, suunavad selles suunas, et seda hinnangut konservatiivsemalt korrigeerida," tõdes Peterson. "Nii et midagi positiivset hoiustajate jaoks selles osas ilmnenud ei ole."

Kohus kuulutas Tartu hoiu-laenuühistu pankroti välja 17. juunil ning leidis, et ühistu majandustegevuses esinesid püramiidskeemi tunnused.