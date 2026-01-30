Abrukalased ei pääse jää tõttu laevaga Saaremaale

Saaremaa ja Hiiumaa suunal toimub laevaliiklus ka talveoludes täiesti tavapäraste laevadega. Küll aga ei pääse enam Saaremaalt laevaga näiteks Abrukale ja Vilsandile ning lahendus tuleb leida teiste võimalustega.

Reede hommikul soojendas Roomassaare sadamas mootoreid puksiir Panda, et minna jääluurele ja viia sadamast välja üks kalalaev. Samal ajal paistis eemal merejääl üks liikuv täpike, mis mõned minutid hiljem muutus ATV-ks, kes sõitis üle jää Abrukalt Saaremaale.

"Ma ütlen, koduväravast sadamasse on maksimum 15 minutit. Sellist luksust ei saa ka Kuressaares. Kui kodust hakkad Selverisse minema autoga, läheb ka rohkem aega," lausus Abruka saarevaht Rein Lember.

Veel poolteist nädalat tagasi kinnitas saarevaht, et ei usu, et üle jää Saaremaale saab, kuna neil on kindel laevaühendus.

"Laevaga ei juhtunud midagi, laev on korras, mehed on vaprad ja väge täis, aga imekombel jäi meres vett väheks ja laev ei mahtunud enam sadamasse ära," ütles Lember.

Mingit ametlikku jääteed Abruka vahel ei ole ega ka tule. Saare mehed teavad lihtsalt kohaliku mere eripärasid ja ohte ning teavad kuidas, millal ja kus liikuda, sest antud hetkel alternatiivi neil pole.

"Vanarahva juttu uskudes, siis on Abrukal ainult üks kord terve maailma eksistentsi jooksul ametlik jäätee avatud olnud. See oli siis 1960. aastatel, kui Abrukal kauplus avati. Siis tehti hommikul ametlik jäätee ja õhtul pandi see kohe kinni ka," sõnas Lember.

Papissaare sadamas soojendas mootorit hõljuk, et Vilsandile liikuda. See on ametlik ja turvaline sõiduvahend Saaremaa ja Vilsandi liinil. Rõhuasetus on sõnal turvaline, sest üks mootorsaan on sel aastal juba siinses meres läbi jää vajunud.



"Hõljuk on jah asendamatu praeguste olude juures kindlasti. Kasutan praegu umbes kaks-kolm korda nädalas," sõnas Vilsandi hõljuki juht Harri Hiiuväin.

Veel ammu enne seda, kui Wolt-i ja Bolt-i toidukullerid turule tulid, kasutati Vilsandil juba toidu kojutellimise teenust poest, mis toimib tänaseni.



"Tellin mina, vahel tellivad ka teised, kuidas kunagi, aga see on hea süsteem, mis töötab tegelikult juba aastakümneid. Saarel on täitsa hea olla, ei kipu siit mitte kuhugi!" ütles Vilsandi saarevaht Avo Piisk.

Mõlemate saarte inimesed rõhutavad, et merejääle minnes peab alati arvestama, et jää all on mitu meetrit jääkülma vett, aga abrukalaste jaoks on praegusel hetkel üle jää käimine lihtsalt elutee.

"Tahaks ju öelda, et jää on tulnud selleks et jääda, aga mul on selline kartus, et jaanipäevaks on ta läinud!" lausus Lember.