Valtoneni sõnul oli Soome sõjaväelaste Gröönimaale saatmine arusaamatus

Politico on saanud kätte USA välisministeeriumi kirjavahetuse Gröönimaa kohta, kust selgub, et Soome välisminister Elina Valtonen ütles ameeriklastele, et Soome sõjaväelaste Gröönimaale saatmine oli arusaamatus.

Politico andmetel ütles Valtonen Gröönimaale saabunud USA Kongressi liikmetele, et Soome sõdurite saatmine Gröönimaale oli arusaamatus. See selgus Soome USA saatkonna 20. jaanuaril saadetud teatest, vahendas Yle.fi.

Valtonen ütles, et Soomel pole plaanis midagi ameeriklaste vastu teha ja et mõned Soome sõjaväelased on juba Soomes tagasi.

Soome teatas jaanuaris, et saadab Gröönimaale kaks sideohvitseri, et uurida õppuse asjaolusid. Teade avaldati mõni päev pärast seda, kui Valge Maja teatas, et Ameerika Ühendriigid kaaluvad sõjalist sekkumist Gröönimaa üle kontrolli saavutamiseks.

Ka Rootsi ja Norra saatsid sündmuskohale sõjaväelasi.

Kaitseminister Antti Häkkänen kommenteeris siis, et õppuse eesmärk ei olnud saata sõnumit spetsiaalselt Ameerika Ühendriikidele. 16. jaanuaril ähvardas USA president Donald Trump imporditollidega riike, kes ei nõustu tema nõudmistega Gröönimaa osas.

Politico teatel vähendas Valtonen Euroopa Liidu vastusammuna kaalutavate imporditollide tähtsust, nimetades neid läbirääkimistaktikaks, ning ütles, et kavatseb survestada ELi tegema kõik võimaliku kaubandussõja vältimiseks.

Ühe telegrammi kohaselt ütles Valtonen: "Ma ei kavatse lahutust saada, eriti mitte segast." Selle telegrammi kuupäeva Politico artiklis ei avaldata.

Soome valitsus ei vastanud Politico kommentaaritaotlusele. Kirjavahetus toob muuhulgas esile ka Hiina lootuse, et Trumpi nõudmine lööb kiilu Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahele.

Politico andmetel rõhutavad sõnumid aga enamasti seda, kui olulised Ameerika Ühendriigid Euroopale endiselt on.