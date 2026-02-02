Õiguskantsler taotleb automaksu tunnistamist osaliselt põhiseadusevastaseks

Õiguskantsler Ülle Madise esitas riigikohtule taotluse tunnistada liiklusseadus põhiseadusevastaseks ja kehtetuks osas, milles see ei näe ette mootorsõiduki registreerimistasu vähemalt osalist tagastamist juhul, kui sõiduk varastatakse, hävib või langeb muul sarnasel põhjusel kasutusest välja.

Õiguskantsleri hinnangul on liiklusseadus osaliselt põhiseadusega vastuolus, kuna selles puuduvad registreerimistasu tagastamise alused ning piisavalt selge menetluskord.

Madise märkis, et tegi juba eelmise aasta veebruaris riigikogule ettepaneku viia mootorsõidukimaksu seadus ja liiklusseadus kooskõlla põhiseadusega.

Riigikogu otsustas seda ettepanekut toetada ning kehtestas 12. novembril mootorsõidukimaksu seaduses sätted, mis näevad ette mootorsõidukimaksu vähendamise ja vajadusel maksutagastuse, kui sõiduk varastatakse, hävib või muul sarnasel põhjusel kasutusest välja langeb.

Samas jättis riigikogu liiklusseaduses tegemata muudatused, mis võimaldaks sarnaste juhtumite korral tagastada sõiduki registreerimistasu.

Õiguskantsleri sõnul täitis riigikogu vaid osaliselt ettepanekut täiendada liiklusseaduse registreerimistasu administreerimist reguleerivaid sätteid.

"Olen riigikogu rahanduskomisjonile korduvalt selgitanud, et muudatused on vaja teha ka liiklusseaduses – riigikogu täiskogu otsustas nõnda. Mõlema automaksu komponendi puhul on põhiseaduslikkuse probleemi tuum sama," kirjutas Madise.

Ta lisas, et võttis arvesse, et ettepaneku täitmine võib võtta tavapärasest rohkem aega, sest samal ajal koostati ka mootorsõidukimaksu seaduse muudatusi, sealhulgas uusi maksusoodustusi lastega peredele.

Puudub piisav menetluskord

Samuti märkis Madise, et seaduses tuleb piisavalt selgelt sätestada ka menetluskord ehk ametiasutuse volitused maksu või tasu määramiseks, muutmiseks ja vajaduse korral sissenõudmiseks.

"Leian, et registreerimistasu puudutavat menetlust pole reguleeritud sõidukiomanike põhiõiguste kaitseks vajalikul tasemel," kirjutas õiguskantsler. "Puudulik menetluskord võib omakorda viia inimeste omandipõhiõiguse ja teiste põhiõiguste põhjendamatu piiramiseni.

Madise sõnul pole seaduses piisavalt reguleeritud näiteks registreerimistasu määramist, mistõttu on sõidukiomanikul keeruline hinnata, kas transpordiamet on määranud registreerimistasu õigesti või valesti ehk kas sõidukiomanikul võib olla tekkinud enammakse, mida tagasi taotleda.

Õiguskantsler palus kaaluda menetluskorra puuduste analüüsimist

"Administreerimise sätted piirduvadki nende liiklusseaduse sätetega, kuigi olen juhtinud riigikogu tähelepanu menetluskorra põhjalikuma sätestamise vajadusele. Ka transpordiameti ametnikud, kes iga päev registreerimistasu küsimustega tegelevad, on viidanud, et registreerimistasu tuleb rohkem reguleerida," sõnas Madise.