Õiguskantsler ootab endiselt automaksu põhiseadusega kooskõlla viimist

Õiguskantsler Ülle Madise juhib pöördumises riigikogu rahanduskomisjonile tähelepanu, et komisjon ei ole endiselt algatanud eelnõu, mis viiks automaksuseaduse kooskõlla põhiseadusega, vabastades maksust aasta jooksul hävinud või konfiskeeritud sõidukid.

Õiguskantsler kirjutas riigikogu rahanduskomisjoni esimehele Annely Akkermannile, et pöördus riigikogu poole ettepanekuga automaksuseaduse ja liiklusseaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks juba veebruari lõpus, ning aprillis tegi riigikogu esimees eelnõu algatamise rahanduskomisjoni ülesandeks. Madise nentis, et kahjuks ei ole seaduseelnõu seni algatatud.

Nimelt on õiguskantsler saanud viimasel ajal saanud mitmeid pöördumisi inimestelt, kelle sõiduk on käesoleva aasta jooksul kas hävinud või konfiskeeritud.

"Olgugi, et riigikogu leidis, et maksu võtmine sellistel juhtumitel on põhiseadusvastane, nõutakse inimestelt ikkagi maksu tähtpäevaks tasumist," märkis õiguskantsler.

Madise sõnul on õiguskantsleri poole pöördunud ka miinimumsissetulekuga inimesi, kelle joaks on maksu tasumise esimeseks tähtpäevaks tasuda tulev summa ülejõukäivalt suur ning inimestelt nõutakse maksu tasumist, kuigi maksustatav vara on hävinud.

"Vaatamata tekkinud viivitusele pole õiguskantsler seni riigikohtusse pöördunud. Asi on selles, et igal juhul on vaja uusi norme, mida riigikohus riigikogu asemel kehtestada ei saa," märkis Madise.

Seega palub Madise rahanduskomisjonil algatada eelnõu ja näha selles ette sätted, mis aitavad juba kannatanud inimesi.

"Üks võimalus on näha ette, et hävinud, konfiskeeritud jms sõidukeid puudutavad muudatused jõustuvad tagasiulatuvalt alates 2025. aasta 1. jaanuarist," pakub õiguskantsler välja.

Madise hinnangul saaks anda maksumaksjatele ka õiguse taotleda tagasi enammakstud maksusummat, näiteks perioodi eest, mil hävinud mootorsõiduk oli liiklusregistrist kustutatud või varastatud. Seda võiks tehnilise võimekuse korral teha ka nii, et riik korrigeerib maksuteateid liiklusregistri põhjal ja tagastab enammaksed ettemaksukontodele automaatselt.

Mootorsõidukimaksu esimene tähtpäev on peagi käes, vähemalt pool mootorsõidukimaksu ehk aastamaksu summast tuleb tasuda 16. juunil.