Õiglase ülemineku raames julgustatakse täiskasvanuid õppima

Ida-Virumaal algas nädalavahetusel koolituste sari, mille üks eesmärk on võtta täiskasvanutel ära hirm täienduskoolitustel osalemise ees. Esimesel koolituspäeval oli kohal rohkem kui 40 targemaks saada soovivat inimest.

Ida-Viru rahva akadeemia nime all Kohtla-Järvel toimuv täiskasvanukoolituste sari kestab kaks aastat. Koolituse ühe eestvedaja Mare Roosilehe sõnul on eesmärk vabas õhkkonnas targemaks saada.

"Tegelikult me tahaks kutsuda neid, kes praegu ei käi aktiivselt täiendkoolitustel, aga tunnevad ennast ebakindlalt, kas õppida või mitte õppida. Neid, kes on töötukassas arvel, võib-olla neid, kes ei saagi käia, näiteks noored emad, kes on lastega kodus, ja ka venekeelseid inimesi, kes ütlevad, et nad vajavad eestikeelset keskkonda, nad saavad siin eesti keeles vabalt suhelda. Neilt, kellel on kooli hirm, võtta ära hirm õppimise ees, et nad saaksid tulevikuks enesekindlust, et võib-olla asudagi õppima ja see pole tähtis, kas täiendkoolitusse või tasemeõppesse," sõnas Roosileht.

Ida-Viru rahva akadeemia üheks sihtrühmaks on need idavirulased, kellele eesti keel pole emakeel, kuid kes tahavad end eestikeelses keskkonnas harida.

"Tahan, et mul oleks aega ja mul oleks võimalus rääkida vabalt kuskil, ja siin, palun, on mulle kõik arusaadav," ütles koolitusel osalev Svetlana Garnova.

Huvilised võivad läbida kõik neli koolitustsüklit või valida vaid neile huvi pakkuva loengu. Koolituse korraldajad ootasid ka osalejatelt õppimisteemade soovitusi.

"Võiks olla terviseteemasid ja sedagi, kuidas vanainimene ennast ühiskonnas Kohtla-Järve tingimustes läbi lööks ja tunneks ennast hästi," rääkis koolitusel osalev Helme Suuk.

Õiglase ülemineku fondi toel toimuvad 28 koolitust ja 4 ekskursiooni lähevad maksma üle 58 000 euro.