Sünoptik: talveilm kestab terve veebruari

Et siin-seal ka merevesi juba jääs on, näitab, kui karge on tänavune talv. Nagu ikka, ei paku see rõõmu kõigile võrdselt. Kui mõned ootavad juba pakase taandumist, siis teised loodavad, et külm veel kestab.

Niivõrd stabiilset kõrgrõhkkonda, mis meie ilma praegu jätkuvalt külmana hoiab, pole olnud viimase kümne aasta jooksul. Ühtlasi tähendab see, et veekogud jäätuvad kaunis kiiresti.

"Soome lahe idaosas on juba jää ja see liigub vaikselt ka Tallinna suunas. Kuna lääne pool Väinamerel on üsna madal, siis sinna tekib jää alati kõige esimesena. Liiga kaugele avamerele ei tasu ikkagi jalutama minna, aga jah, jää on paksenemas iga päevaga," lausus keskkonnaagentuuri sünoptik Kertu Sild.

Sellest, et jääd on ja tuleb juurde, on aru saanud ka suur osa matkahuvilisi. Rohuneeme tipust jalutades Aegna saarele saab kätte mõnusa, aga tuulise 10-kilomeetrise terviseringi.

"Talv jääb veel kestma, vähemalt terve veebruar suure tõenäosusega. Kuu lõpp on kaheldav, siis võib tulla üle pika aja sula," ütles Sild.

Soojemat ilma ootavad ehitusettevõtted, sest külmaga kulub ressursse rohkem. Erinevad tööd võtavad praegu kuu lõikes umbes nädala jagu kauem aega.

"Külm ilm teeb meie kõigi elu natuke raskemaks. Tuleb lund rookida, jääd sulatada, betooni temperatuur tuleb hoida plusskraadides peale betoneerimise lõpetamist, see teeb palju füüsilist tööd juurde. Lisaks tuleb täita dokumente – kõik temperatuurid tuleb fikseerida, tuleb kirjatööd juurde. Aga meil on juba veebruar, varsti on märts, nii et saame hakkama," lausus Merko betoonitööde osakonna juht Risto Sappinen.

Külmakraadid sobivad aga väga hästi neile, kel talvevarustust müüa. Sel talvel on suurenenud huvi näiteks koerte jalatsite vastu, aga mitte ainult.

"Ostetakse rohkem sooja pesu, meriinopesu, sokke ja termopatju. Ja mida praegu näeme, et küsitakse sooje saapaid," lausus Matkamaailma brändi esindaja Pavel Mironov.

Klientide seast paistavad aga rohkem silma linnainimesed, kes soovivad kvaliteetset talvevarustust. Matkajad ja mägironijad on üldiselt oma ostud juba sooritanud.