Eesti võimud pidasid kinni salakaubaveo kahtlusega konteinerlaeva

Maksu- ja tolliameti (MTA) uurimisosakond pidas ühisoperatsiooni käigus koos politsei ja mereväega Eesti sisemeres kinni Bahama lipu all sõitva konteinerlaeva, mida võib seostada salakaubaveoga Ecuadorist.

Teisipäeval kell 17.10 pidasid ühisoperatsiooni käigus MTA ametnikud koostöös politsei eriüksuse ja mereväega Naissaare lähistel kinni Bahama lipu all sõitva, Venemaale suunduva kaubalaeva Baltic Spirit, mille puhul on alust arvata, et laeva võidakse kasutada salakaubaveoks.

Politsei eriüksus K-komando pardus laevale ning seejärel peeti laev kinni riikliku järelevalve käigus tollikontrolli teostamiseks.

Laevameeskond vastupanu ei osutanud.

Konteinerlaevale pardumiseks kasutas K-komando PPA lennusalga kopterit ja mereväe laeva Raju. Lisaks toetasid operatsiooni läbiviimist mereväe laev Admiral Cowan ning riigilaevastiku lootsikaater Ahto-26. Operatsiooni on kaasatud ka Transpordiamet.

Operatsioon kestab ning lisaks K-komandole viibivad laeva pardal ka Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna ametnikud, kes viivad kohapeal läbi esmaseid kontrolltoiminguid.

Laev oli teel Ecuadorist Venemaale Peterburi. Laev tuli Eesti vetesse punkerdamiseks. Esmase tollikontrolli läbiviimise ajal viibis laev ametlikul ankrualal. Eesti mereväele teadaolevatel andmetel ei ole tegemist Venemaa varilaevastikku kuuluva või Euroopa Liidu poolt sanktsioneeritud alusega.

