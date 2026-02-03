X!

Šoti mägiveiste ja ponide omanikud peavad loomi ka talvel väljas

Foto: ERR
Erinevalt mitmetest teistest loomadest, keda talvel tuleb hoida siseruumides, saavad mägiveised ja ponid karjamaal või õues olevas aedikus olles hakkama ka käreda pakasega.

Kellamäe talu au ja uhkus, mägiveiste karja juht Ivory, kes ei karda talviseid tuuli ega pakast. Kellamäe talus kasvatatakse lisaks Šoti mägiveistele ka Šveitsi päritolu simmentali tõugu lihaveiseid, kes kõik elavadki heinamaal.

"Soojas laudas nad kindlasti olla ei taha, tahavad olla pigem väljas. Kui vahetevahel on väga vilu ilm, siis lähevad ka varju alla – on selline varjualune, kus nad saavad varjuda. Neile meeldib väljas olla ja nad on Šotimaalt pärit veised: nad kannatavad niiskust, külma, päikest – kõike. Neil on kahekordne karv ja nad tunnevad end meie kliimas väga hästi," nentis Kellamäe talu noorperemees Kaido Kõiv.

"Kui silo, hein ja põhk on ees, siis saavad nad väga hästi hakkama. Mineraalsöötasid võtavad vastavalt vajadusele ja lakukivid on ka ees," selgitas Kõiv.

Samas lähedal asuva Kirsi ponitalu ponid elavad ka talli kõrval asuvas aedikus. Perenaise sõnul on ponid aretatud nii, et nad saavad karmides ilmastikutingimustes hakkama. Tuleb ainult hoolitseda selle eest, et neil oleks puhas vesi ja piisavalt süüa.

"Kui nad on käinud treeningus või mõnel väljasõidul saaniga, sõitnud ja tööd teinud, siis nad võivad higistada. Pärast seda tuleb tagada, et nad ei saaks külma, ei külmetuks ega jääks haigeks," rääkis Kirsi ponitalu perenaine Janne Eespäev.

Võib tunduda uskumatu, aga need, kes ponide hingeelu tunnevad, väidavad, et need loomad lausa naudivad talvist külma ilma.

"Nad naudivad, see ilm on tegelikult liikumiseks soodne. Pigem on soodsam lumine ja külm ilm kui vihmane periood või sadu ja niiskus. Nad saavad suurepäraselt hakkama kõikides tingimustes. Meie neli aastaaega on neile suurepärased ja nad naudivad koos meiega meie ilma," kinnitas Eespäev.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

OM2026

