Karis: Ukraina peab ise otsustama rahu nimel territooriumitest loobumise

President Alar Karis andis Araabia Ühendemiraatides intervjuu USA telekanalile NBC, kus ütles, et Ukraina peab otsustama rahu nimel Venemaale territooriumide ära andmise.

Karis ütles NBC-le, et praegu sõltub kõik Putinist ja rahu on üritatud korduvalt saavutada.

"Nii president Trump, Zelenski kui ka teiste riikide presidendid on proovinud Putinit veenda, et sõda Ukrainas tuleks lõpetada," rääkis Karis.

Küsimusele, kas Ukraina peaks rahu nimel territooriumeid loovutama, vastas karis, et see on Ukraina enda otsus.

"Loomulikult Eesti ega ka teised lääneriigid ei aktsepteeri kunagi territooriumite ära andmist. Kuid loomulikult see on Ukraina otsus, sest mingil hetkel sa saad aru, et Ukraina inimesed surevad," ütles Karis.

"Mitte ainult lahinguväljal, aga ka Kiievis ja teistes kohtades. Tsiviilisikud, lapsed. Seega tuleb mingil hetkel leida tasakaal. Kas loovutada, ajutiselt, osa territooriumist ja peatada see sõda," märkis Karis.

Kolmapäeval ütles Karis koos Läti peaministri Evika Silinaga Euronewsile, et soovivad Euroopa erisaadiku osalemist läbirääkimistel Kremliga Ukraina sõja lõpetamise üle. Väljaütlemine pälvis Eesti poliitikutelt teravat vastuseisu.