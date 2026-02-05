Muusikaplatvorm Spotify hakkab pakkuma paberraamatuid

Bookshop.org, mis jagab osa oma kasumist kohalike sõltumatute raamatupoodidega, määrab raamatute jaemüügihinnad, haldab laoseisu ja täidab tellimused. Spotify teenib rakendusesiseste ostude pealt vahendustasu, mille suurust pole avalikustatud.

Uus teenus lisab konkurentsi jaemüügihiiule Amazon.com, mis on USA suurim veebipõhine raamatukaupmees ning millele kuulub ka juhtiv audioraamatute platvorm Audible.

"Soovime raamatute lugejaskonda laiendada," sõnas Spotify audioraamatute valdkonna juht Owen Smith.

Spotify alustas audioraamatute üksikmüüki USA-s 2022. aasta septembris. Järgmisel aastal lisati valitud riikide Premium-paketi tellijatele 15 tundi kuulamisaega kuus, võimalusega kuulamisaega juurde osta.

Kirjastajad on Spotify sisenemist turule tervitanud, nähes selles vajalikku konkurenti Amazonile ja võimalust jõuda uue publikuni.

News Corpi andmetel aitas Spotify kaasa HarperCollins Publishersi audioraamatute müügi kasvule eelmisel majandusaastal.

"Nad on laiendanud turgu ja jõuavad noorema sihtrühmani," ütles HarperCollins Publishersi digivaldkonna juht Chantal Restivo-Alessi.

Ameerika Kirjastajate Liidu andmetel kasvas digitaalsete audioraamatute müük 2025. aasta novembrini ligi miljardi dollarini, mis on 2,4 protsenti rohkem kui aasta varem. Samal ajal püsis trükiraamatute müük Circana BookScani andmetel 2025. aastal muutumatuna.

Bookshop.org-i asutaja ja tegevjuht Andy Hunter märkis, et üha rohkem inimesi soovib omada sama teost nii paber- kui ka audioformaadis. "Nad loevad õhtul raamatut ja kuulavad seda hommikul tööle sõites autos või metroos," ütles ta.

Spotify toob turule ka uue funktsiooni nimega Page Match, mis võimaldab kasutajatel sünkroonida audioraamatu paber- või e-raamatuga. See töötab, kui skaneerida telefoniga raamatu lehekülg, misjärel leiab rakendus audioraamatus täpselt sama koha.

Smithi sõnul on üle poole Premium-paketi kasutajatest audioraamatuid juba proovinud. "Me pakume inimestele seda, mida nad vajavad, seal, kus nad juba on," lisas ta.