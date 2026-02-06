Kallis elektri hind on tugevalt puudutanud ka suurtootjaid

Kõrge elektri hind on tugevalt puudutanud ettevõtteid, kus elektri tarbimine eriti suur. Näiteks Estonian Celli jaanuarikuu elektriarve oli tavapärasest kahe kolmandiku võrra suurem. Elektri hind ja muu hulgas kallinevad võrgutasud on pannud Virumaa tööstusalade arendajaid otsima soodsamaid elektritootmise lahendusi.

Üks Eesti suuremaid elektritarbijaid on Kundas tegutsev haavapuitmassi tehas Estonian Cell. Ettevõtte jaanuarikuu elektriarve oli 1,5 miljonit eurot, hoolimata sellest, et tootmine pool kuud seisis.

"Tavaline kuu keskmine oleks miljon eurot elektrikulu, sealjuures täismahuga töötades. Kui me võrdleme seda eelmise aastaga, siis peame silmas pidama, et pool aastat oli meil veel Estlink 2 rivist väljas. Praegu on meil Estlink 2 töös, aga hinnad on veel kõrgemad," lausus Estonian Celli juhatuse liige Meelis Kuzma.

Kuzma sõnul oleks lahenduseks, kui suurtele elektritarbijatele kehtiks Eesti energiaturul erireeglid.

"Mujal Euroopa riikides tehakse elektrointensiivsetele tööstustele soodustusi. See tähendab seda, et ükski suure elektritarbimisega tootmine ei maksa elektri eest tegelikult seda hinda, mida me näeme börsi hinnakirjas," sõnas Kuzma.

Eesti on elektri hinna konkurentsis näiteks Soomele kaotamas, ütles Ida-Viru Investeeringute Agentuuri juht Teet Kuusmik.

"Kui vaadata eelmise aasta võrdlusi Eesti ja Soome vahel, siis meil on võrgutasud sellisele keskmisele tööstustarbijale umbes kolm korda kallimad ja elektribörsi hind on umbes kaks korda kallim. Kindlasti on see küsimus nii Ida-Virumaa kui ka laiemalt kogu Eesti konkurentsivõimes," ütles Kuusmik.

Osast elektrihinna komponentidest, näiteks võrgutasust vabanemiseks, otsitakse tööstusparkides elektritootmiseks lokaalseid lahendusi.

"Täna on meil otseliini võimalused näiteks Kohtla-Järve tööstuspargis, kus seda võimalust pakub VKG Energia. Samasuguseid lahendusi otsime Narva tööstusparki, kus meil on üks kõige suuremaid elektritarbijaid NPM Narva ehk siis magnetitehas," sõnas Kuusmik.

Estonian Celli sõnul pole aga neile elektri otsetootmise ehitamine lahendus, sest see investeering ei tasuks end ära.