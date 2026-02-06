Kadrioru pargis ehitati lumelinna

Kui talv on otsustanud jääda, siis ei jää üle muud, kui temaga koostööd teha. Pealinna parimad amatöörarhitektid kohtusid reedel Kadrioru pargis ja panid püsti lumelinna.

Kadrioru park, mis niigi lossidega ümbritsetud, sai täna mitme omanäolise lossi ja iglu võrra rikkamaks. Ehitusmaterjaliks ikka see, mida praegu kõige rohkem võtta on, ja nii kerkiski paarikümne töökäe, labida ja vee koostöös üks isemoodi lumelinnak.

"Ma ütlesin, et võiksime iglu teha ja siis kõik olid nõus sellega. Mõned tegid liumäge, mõned treppe, mõned diivanit. Kõik töötasid koos, tegime nalja ja kukkusime mäe pealt alla ka, aga keegi haiget ei saanud," lausus Kristofer.

Selle vastu, et vene keele tunnist lumelinna tegemiseks varem ära pidi minema, ei olnud ükski Südalinna kooli õpilane. Ka Reaalkooli abituriendid nautisid oma teadmiste proovilepanekut väljaspool klassiruumi.

"Me panime need inseneeria- ja majandussuuna teadmised kõik koos kokku, mõni oli arhitekt ja sealt see loovus sündiski," ütlesid Kaur ja Jasper.