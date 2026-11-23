Eesti Energia kontsernis lõppesid kollektiivse koondamise konsultatsioonid töötajate ja nende esindajatega ning esmaspäeval tehtud otsuse kohaselt saab kontsernis koondamisteate 343 inimest.

Koondamine puudutab Eesti Energia AS-is 54 ametikohta ning peamiselt Ida-Virumaal tegutsevates kontserni tütarettevõtetes Enefit Industry ja Enefit Power vastavalt 204 ja 85 ametikohta. Lisaks on ümberkorralduste käigus vähendatud ametikohti Enefitis ja Elektrilevis, kokku 35 ametikohta.

"Algselt plaanitud koondamisnumbri vähendamine 47 ametikoha võrra sai võimalikuks, sest analüüsisime põhjalikult rolle, tööprotsesse ja seotud tegevusi ning leidsime võimalusi töö paremaks korraldamiseks," ütles Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko.

Osale töötajatest pakkus ettevõte võimalust jätkata teistes rollides, lisaks jätab Eesti Energia täitmata töökohad, kuhu siiani polnud töötajaid võetud, rakendab uusi efektiivsusmeetmeid, sulgeb ebavajalikke IT-tööriistu, mittestrateegilisi projekte ja lõpetab vähetähtsaid tegevusi.

"Kuigi kontserni majandustulemused näitasid kolmandas kvartalis paranemismärke, ei saa me lähtuda ainult hetkeolukorrast. Peame tagama, et ettevõtte kulustruktuur oleks jätkusuutlik ka muutuvates turutingimustes. See eeldab ka tööprotsesside ümberkorraldamist," põhjendas Durjeko.

"Ida-Viru regioonis on näiteks tööstuse äriliinides töökohtade arvu vähendamine seotud muu hulgas ka sellega, et mitmed tööstusobjektid on valmis ehitatud, investeerimisfaas on möödas ja tööde mahud on oluliselt vähenenud," lisas Eesti Energia juht.

Ida-Virumaal koondatavatest töötajatest ligikaudu pooltel ehk 144 inimesel on õigus taotleda ettevõtte-, soodus- või vanaduspensioni.

Eesti Energia teatas 5. novembril kollektiivse koondamise konsultatsioonide alustamisest. Esialgne kava nägi ette kontsernis ligikaudu 10 protsendi ametikohtade vähendamist, sealhulgas 390 ametikoha koondamist Enefit Industrys, Enefit Poweris ja Eesti Energia AS-is.

Ümberkorraldused on osa Eesti Energia eesmärgist vähendada 2027. aastaks kontserni püsikulusid 10 protsenti ning viia need vastavusse ettevõtte pikaajalise teenimisvõimega.