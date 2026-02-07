Galerii | Kohtla-Nõmme talvisele tantsupeole kogunes 1200 tantsijat

Päikeselises talveilmas peetud pidu oli pühendatud tantsujuhile Urve Kilgile. Peol osales üle 1200 tantsija. Järgmine talvepilgar on plaanis Kohtla-Nõmmel korraldada kolme aasta pärast.

"See talvine tantsupidu on vabam vorm, sest siin on pärimustantsud. Kui ei teagi, siis kas tekitad mingi sammu või elad teistele kaasa. Selline vaba vorm, nagu Märt Agu ütles: ega me neile vitsa ei anna, kui nad tantsusammu ei oska. Kui suviseid tantsupidusid vaadata, nagu Virumaa pidusigi, siis on ikkagi joonised ja sa pead ikka tantsu oskama ja mustrit tegema. Siin on nii, et tantsurõõmu südamesse ja silm särama," rääkis Kohtla-Nõmme talvepilgari peakorraldaja Imbi Tito.