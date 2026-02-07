X!

Galerii | Kohtla-Nõmme talvisele tantsupeole kogunes 1200 tantsijat

Eesti
Foto: Sergei Stepanov/ERR
Eesti

Ida-Virumaal asuva Eesti kaevandusmuuseumi territooriumil peeti laupäeval talvist tantsupidu ehk Kohtla-Nõmme talvepilgarit.

Päikeselises talveilmas peetud pidu oli pühendatud tantsujuhile Urve Kilgile. Peol osales üle 1200 tantsija. Järgmine talvepilgar on plaanis Kohtla-Nõmmel korraldada kolme aasta pärast.

"See talvine tantsupidu on vabam vorm, sest siin on pärimustantsud. Kui ei teagi, siis kas tekitad mingi sammu või elad teistele kaasa. Selline vaba vorm, nagu Märt Agu ütles: ega me neile vitsa ei anna, kui nad tantsusammu ei oska. Kui suviseid tantsupidusid vaadata, nagu Virumaa pidusigi, siis on ikkagi joonised ja sa pead ikka tantsu oskama ja mustrit tegema. Siin on nii, et tantsurõõmu südamesse ja silm särama," rääkis Kohtla-Nõmme talvepilgari peakorraldaja Imbi Tito.

Toimetaja: Marko Tooming

uus kultuurisaade

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:25

Metsa klubi teenis Bundesligas neljanda võidu

19:10

Koidula ja Luhamaa piiripunkti sulgemine puudutab peamiselt bussiettevõtteid

19:10

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:05

Pärnu on vastu jäätmeseaduse muudatusele

19:03

Lajal ja Mölder olid üksikmängudes võidukad Uuendatud

18:50

Päevakaja (07.02.2026 18:00:00)

18:50

Itaalia kiiruisutaja võitis kulla olümpiarekordiga

18:40

Galerii | Kohtla-Nõmme talvisele tantsupeole kogunes 1200 tantsijat

18:36

Pärnu linn on jäätmeveo sisetehingule plaanitava keelu vastu

18:33

Koidula ja Luhamaa piiripunktide öine sulgemine mõjutab enim bussifirmasid

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:57

Zelenski: USA tahab enne suve Ukraina-Venemaa rahu Uuendatud

10:32

The Guardian: õhus on märgid Venemaa majanduse kokkuvarisemisest

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

11:56

Suri legendaarne politseinik Koit Pikaro

06.02

Merilo: Ukraina sõjale eelnenud rahu tõenäoliselt ei naase

17:16

Henry Sildaru piirdus pargisõidus kvalifikatsiooniga Uuendatud

13:16

Norra julgeolekuamet: oht on aegade suurim

01:40

Hendrik Toompere: hirm süüdistuste ees välistab Eestis koostöö

00:31

FOTOD | Milano Cortina taliolümpia algas uhke avatseremooniaga Uuendatud

08:16

Trump käskis relvamüügil eelistada suuremate kaitsekulutustega riike

ilmateade

loe: sport

19:25

Metsa klubi teenis Bundesligas neljanda võidu

19:03

Lajal ja Mölder olid üksikmängudes võidukad Uuendatud

18:50

Itaalia kiiruisutaja võitis kulla olümpiarekordiga

18:13

Henry Sildaru: täna ei läinud nii nagu oleks tahtnud

loe: kultuur

14:40

Kaupo Kikkas: portreefotograafia on 60 protsenti psühholoogia

12:11

Arus: Puuluubiga tuuritades polnud ühtegi kontserti, kus nad publikut kätte ei saanud

10:21

Eesti kaastootmisisel valminud film võitis Rotterdamis kaks auhinda

09:40

Arvustus. "Ikka veel": ma olen siin, ma kuulan

loe: eeter

12:21

Tuntud muusikud analüüsivad Klassikaraadios ja Raadio 2-s Eesti Laulu võisluslugusid

11:43

Kingakollektsionäär: mässan selle vastu, et mehed peavad igavate kingadega käima

09:24

Galerii: "Rakett 69" osalejad otsivad lahendusi tervisemuredele

09:05

Eesti Laulu ankeet. Marta Pikani

Raadiouudised

10:50

Ilm püsib külm

06.02

Päevakaja (06.02.2026 18:00:00)

06.02

Kaubavedu Eesti Raudtee taristul kahanes mullu kolme miljoni tonnini

06.02

Kallis elektri hind on tugevalt puudutanud ka suurtootjaid

06.02

Neljandik tänavusest kaitse-eelarvest läheb laskemoona ostuks

06.02

Raadiouudised (06.02.2026 15:00:00)

06.02

Õhtul avatakse Milano Cortina taliolümpiamängud

06.02

Öösel tuleb kohati kuni 20 kraadi külma

06.02

Raadiouudised (06.02.2026 12:00:00)

06.02

Soome lahel reisilaevaliikluse katkemise ohtu pole

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo