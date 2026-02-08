Galerii: Hiiumaa-Saaremaa jääteele on pooleteisttunnine järjekord

Transpordiamet avas pühapäeval kell 9 selle aasta esimese jäätee Hiiumaal asuva Tärkma ja Saaremaa Triigi vahel. Tee on mõeldud sõidukitele massiga kuni 2,5 tonni. Jäätee on osutunud äärmiselt populaarseks: pühapäeval kella 13 paiku oli Triigis järjekorras ligi 60 autot.

ERR-i Saaremaa korrespondendi Margus Mulla sõnul on jäätee mõlemasse otsa moodustunud autodest järjekorrad: Hiiumaal ootas jääteele pääsemist paarkümmend sõiduautot ja Saaremaal umbes 60 masinat.

Jäätee pikkusega 17 kilomeetrit on tavapäraselt avatud ainult valgel ajal kella 8.30–17. Viimane sõiduk lubatakse jääle kell 16.30. Jääteel on konarusi ja 2,8. km-le on rajatud üle prao jääsild.

Selleks, et jäätee püsiks avatuna, tuleb rangelt kinni pidada trassile paigaldatud liikluskorraldusest ja jääteel liiklemise korrast.

Teed hooldab Verston Eesti OÜ.

Vastavalt ilmastikuoludele võib ette tulla jäätee erakorralist sulgemist. Jääteede hetkeolukorda soovitab transpordiamet vaadata portaali TarkTee jääteede kaardilt, mida täiendatakse uue info korral. Sõidukijuhtidel palub amet rangelt kinni pidada trassile paigaldatud liikluskorraldusest ja jääteel liiklemise korrast.

Jäätee on liiklemiseks avatud ainult valge ajal, alla 300-meetrise nähtavuse korral liiklus suletakse. Soovitav sõidukiirus on kuni 25 km/h või 40-70 km/h (kiirusel 25-40 km/h võib sõiduk tekitada jää lõhkumist soodustavat resonantslainet);

jääteele võib sõita ainult tähistatud kohtadest, minimaalselt kaheminutilise ajavahemiku järel.

Sõiduki vahet eessõitjaga tuleb hoida vähemalt 250 meetrit. Keelatud on eessõitjast möödumine ja kahesuunaline sõit samal sõidurajal; tähistatud jääteest kõrvale sõita ei ole lubatud; turvavööd peab hoidma lahti ja tuleb jälgida, et sõiduki uksed oleks kergesti avatavad.

Ebatasased kohad tuleb ületada võimalikult väikese kiirusega; jääteel ei tohi autot seisma jätta, kihutada, liigelda tuisuga, uduga, pimedas. Jääteele sõites salvesta mobiiltelefoni jäätee alguse viidal olev valvetalituse number, et vajadusel abi kutsuda.

Ühtlasi paneb transpordiamet sõidukijuhtidele südamele mitte sõita seni avamata jääteedele, sest see on eluohtlik.