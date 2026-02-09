Ka Kihnu ja Vormsi saavad jääteed

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras (E200) ja taristuminister Kuldar Leis (Reformierakond) leppisid esmaspäevasel kohtumisel saarte omavalitsusjuhtidega kokku, et riik rajab Vormsile ja Kihnu ametlikud jääteed.

Esmaspäeva hommikul toimunud kohtumisel osalesid lisaks Terrasele ja Leisile ka saarvaldade omavalitsuste esindajad (sh Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi, Kihnu, Ruhnu), samuti kliimaministeeriumi, transpordiameti, siseministeeriumi, päästeameti, Tallinna lennujaama ja vedajate esindajad.

Terrase sõnul lubas riik Vormsi ja Kihnu ametlikud jääteed avada.

Leis sõnas hiljem ERR-ile, et ametlikke jääteid hakatakse rajama nädala alguses ning need peaksid hiljemalt nädala lõpuks valmima.

Kohtumisel osalenud Kihnu vallavanema Ingvar Saare sõnul jäi kokkusaamisel siiski arusaamatuks, miks riik enda kohtustust ehk jääteede rajamist seni täitnud pole.

"See oleks ka ilma seaduses sätestamata ju riigi vaates [mõistlik], et kui sul sinu kodanikud seal jääteel liiguvad, siis saada see pilt ette olukorrast," jäi Saarele arusaamatuks riigi passiivsus jääteede rajamisel.

Saare sõnul arvestavad väikesaarte elanikud olukorraga, et laevaühendus on ebastabiilne, kuid praegu vaatab riik lihtsalt kriitiliselt kehvast ühendusest mööda.

"Nii selge alternatiiv, mida päriselt kasutatakse: riik kuidagi jõuliselt vaatab sellest [jääteedest] mööda, et vaatab, aga ei näe. Laevaühenduse massipiirang paneb siis selle peale, et näiteks kütusetransport on takistatud, aga kütust kulub. Külmal ajal sõitmist on. Sellega võib tekkida siin kriisiolukord ja seda ei lahenda ka ära selle väikese hüdrokopteriga, mida meile siin pakutakse hädaolukorraks," sõnas ta.

Vallavanema sõnul näiteks toidukaupadega Kihnus praegu probleemi pole, ebamugavust tekitab aga hoopis Kihnu ja mandri vahelise sõidu läbimiseks kuluv aeg.

"Kui muidu on see tund aega, siis täna siin hommikused reisid on circa 2,5 tundi," ütles Saare.

Terrase sõnul tegeleb riik ka talvisteks oludeks sobiva laevapargi uuendamisega.

Lisaks sõnas Terras, et nüüdseks on kõikide saarte ja mandri vaheline kriitiline lennuühendus taastatud.

"See lennuühendus seal [Ruhnus] on kriitiline. Seal oli ka nädalate jooksul oli natukene viperusi, kuid õnneks on need lahendatud ja hetkel on see liin sinna tagatud," sõnas minister Vikerraadio saates "Uudis+".