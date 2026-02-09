X!

Ka Kihnu ja Vormsi saavad jääteed

Eesti
Foto: Johannes Tralla/ERR
Eesti

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras (E200) ja taristuminister Kuldar Leis (Reformierakond) leppisid esmaspäevasel kohtumisel saarte omavalitsusjuhtidega kokku, et riik rajab Vormsile ja Kihnu ametlikud jääteed.

Esmaspäeva hommikul toimunud kohtumisel osalesid lisaks Terrasele ja Leisile ka saarvaldade omavalitsuste esindajad (sh Saaremaa, Hiiumaa, Muhu, Vormsi, Kihnu, Ruhnu), samuti kliimaministeeriumi, transpordiameti, siseministeeriumi, päästeameti, Tallinna lennujaama ja vedajate esindajad.

Terrase sõnul lubas riik Vormsi ja Kihnu ametlikud jääteed avada.

Leis sõnas hiljem ERR-ile, et ametlikke jääteid hakatakse rajama nädala alguses ning need peaksid hiljemalt nädala lõpuks valmima.

Kohtumisel osalenud Kihnu vallavanema Ingvar Saare sõnul jäi kokkusaamisel siiski arusaamatuks, miks riik enda kohtustust ehk jääteede rajamist seni täitnud pole.

"See oleks ka ilma seaduses sätestamata ju riigi vaates [mõistlik], et kui sul sinu kodanikud seal jääteel liiguvad, siis saada see pilt ette olukorrast," jäi Saarele arusaamatuks riigi passiivsus jääteede rajamisel.

Saare sõnul arvestavad väikesaarte elanikud olukorraga, et laevaühendus on ebastabiilne, kuid praegu vaatab riik lihtsalt kriitiliselt kehvast ühendusest mööda.

"Nii selge alternatiiv, mida päriselt kasutatakse: riik kuidagi jõuliselt vaatab sellest [jääteedest] mööda, et vaatab, aga ei näe. Laevaühenduse massipiirang paneb siis selle peale, et näiteks kütusetransport on takistatud, aga kütust kulub. Külmal ajal sõitmist on. Sellega võib tekkida siin kriisiolukord ja seda ei lahenda ka ära selle väikese hüdrokopteriga, mida meile siin pakutakse hädaolukorraks," sõnas ta.

Vallavanema sõnul näiteks toidukaupadega Kihnus praegu probleemi pole, ebamugavust tekitab aga hoopis Kihnu ja mandri vahelise sõidu läbimiseks kuluv aeg.

"Kui muidu on see tund aega, siis täna siin hommikused reisid on circa 2,5 tundi," ütles Saare.

Terrase sõnul tegeleb riik ka talvisteks oludeks sobiva laevapargi uuendamisega.

Lisaks sõnas Terras, et nüüdseks on kõikide saarte ja mandri vaheline kriitiline lennuühendus taastatud.

"See lennuühendus seal [Ruhnus] on kriitiline. Seal oli ka nädalate jooksul oli natukene viperusi, kuid õnneks on need lahendatud ja hetkel on see liin sinna tagatud," sõnas minister Vikerraadio saates "Uudis+".

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Uudis+", Lauri Varik

Samal teemal

mõtle kaasa!

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:28

Ka Kihnu ja Vormsi saavad jääteed

16:27

Ukraina teatas kahe asula vabastamisest Uuendatud

16:24

ESTDEV-i tegevjuhiks saab senine arendusjuht Andrea Kivi

16:15

Riik alustab ametlike jääteede ettvalmistamisega

16:15

"Otse uudistemajast" kolmapäeval kell 9.30: Jonatan Vseviov

16:14

Robin Kool ja Vitality kordasid haruldast saavutust

16:04

Olümpiamängude ülekanded toovad ETV kavasse muudatused

16:04

Siseministeerium plaanib kolimist Tallinna vanalinnast Põhja-Tallinnasse

16:03

Tänavusel Müncheni julgeolekukonverentsil esindab USA-d Marco Rubio

15:56

Von Allmen võttis tänu tiimikaaslase supersõidule teise kulla Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08.02

Galerii: Hiiumaa-Saaremaa jääteele on pooleteisttunnine järjekord Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

16:27

Ukraina teatas kahe asula vabastamisest Uuendatud

08.02

Kaldvee ja Lill kaotasid mõlemad mängud ning edasipääsulootus kadus Uuendatud

08.02

VIDEO | Kukkudes jala murdnud Vonnile tehti operatsioon Uuendatud

09:48

Balti riikide eksperdid kritiseerisid Saksa kaitseõppuse stsenaariumi

08.02

Venemaa: kindrali tulistamises kahtlustatav peeti kinni Dubais

08.02

Vene meedia teatel põrkasid Peterburi lähedal kokku kaks kaubalaeva

15:56

Von Allmen võttis tänu tiimikaaslase supersõidule teise kulla Uuendatud

08:40

Trump sarjas Super Bowli vaheesineja Bad Bunny etteastet

ilmateade

loe: sport

16:14

Robin Kool ja Vitality kordasid haruldast saavutust

15:56

Von Allmen võttis tänu tiimikaaslase supersõidule teise kulla Uuendatud

15:15

Gremaud sai teist olümpiat järjest Gust jagu

14:50

Kristjan Ilves tegi Predazzos häid hüppeid Uuendatud

loe: kultuur

15:25

"Puuluup - kaablid autos veel" kogus avanädalavahetusel üle 1500 külastuse

14:23

Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tõnu Kaljuste alustasid turneed Põhja-Ameerikas

13:55

Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate nominendid

13:42

Galerii: LX Super Bowli vaheajašõul esines Bad Bunny

loe: eeter

16:04

Olümpiamängude ülekanded toovad ETV kavasse muudatused

15:18

Oliver Kuusik: isa kaotus ja Lasnamäe elu oleks peaaegu saatuslikuks saanud

12:21

Reumatoloog: madal temperatuur kimbutab vaid haigeid liigeseid

12:13

Poetess Vally Ojavere: ilma tõelist armastust tundmata jääb looming kuivaks

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (09.02.2026 15:00:00)

15:05

Narva uus üldplaneering keskendub linna kahanemise pidurdamisele

12:20

Raadiouudised (09.02.2026 12:00:00)

10:30

Portugali presidendiks valiti sotsialist Antonio Jose Seguro

09:30

Raadiouudised (09.02.2026 09:00:00)

08.02

Narva ei kavatse ebaõnnestunud jalgpallihalli lammutada

08.02

Psühhiaatrite puudus sunnib abi otsima äppidest

08.02

Päevakaja (08.02.2026 18:00:00)

08.02

Käre pakane suurendab hooldustöötajate koormust

08.02

Keskkonnaamet sai ka selleks aastaks raha karuputke tõrjumiseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo