Vene meedia teatel põrkasid Peterburi lähedal kokku kaks kaubalaeva

Soome piirivalvel pühapäeva hommikul õnnetuse kohta info puudus. Piirivalve esindajad ütlesid Ylele, et õnnetuspaik ei asu Soome merepäästepiirkonnas, kuid asjaolusid kavatsetakse sellegipoolest uurida.

Kohalike võimude teatel riivasid laevad Glyfada ja Aeolian Fortune üksteist diagonaalselt. Mõlemad alused liikusid samas suunas Ust-Luga sadama poole. Inimesed õnnetuses vigastada ei saanud ning keskkonnakahjusid ei tuvastatud.

Tegemist oli puistlastilaevadega. Mõlema laeva meeskonnad hindavad tekitatud kahju, misjärel saavad alused teekonda jätkata. Muud laevaliiklust õnnetus ei mõjuta.

Glyfada on 199 meetrit pikk ja 32 meetrit lai. Aeolian Fortune'i mõõtmed on vastavalt 229 ja 32 meetrit. Mõlemad laevad olid eelmisel õhtul väljunud Peterburi sadamast.

47News teatas lisaks, et laupäeva varahommikul sõitis Seiskari saare lähedal madalikule kaubalaev Sfera, mis vedas väetist. Seiskari on saar Soome lahe idaosas. See laev oli teel Ust-Lugast Taani.