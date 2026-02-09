X!

Siseministeerium plaanib kolimist Tallinna vanalinnast Põhja-Tallinnasse

Siseministeeriumi hoone.
Siseministeeriumi hoone. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Siseministeerium peab plaani kolida Tallinna vanalinnast Põhja-Tallinnas asuvasse Karjamaa asumisse.

"Oleme leidnud siseministeeriumi vajadustele sobiva kinnistu, mille renoveerimiseks taotleme koostöös RKAS-ga toetust moderniseerimisfondist. Tegemist on Kopli 76 aadressil asuva praeguse keskkonnaameti kinnistuga," ütles ERR-ile siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Kersti Ringmets.

"Praegune hoonetekompleks on meie vajaduste jaoks liiga suur, selle energiakulud on ebamõistlikult kõrged ning tänapäevaseid turvalisuse ja ligipääsetavuse nõudeid on äärmiselt kulukas või lausa võimatu täita," lisas ta.

Ringmets märkis, et vanalinnas asuva praeguse siseministeeriumi hoone renoveerimine läheks maksma umbes 24 miljonit eurot.  

Kolimise eelduseks on tema sõnul aga rahastusotsused, mida hetkel ühegi arendusetapi kohta veel tehtud ei ole.

"Positiivse rahastusotsuse korral alustab siseministeerium uues asukohas tööd kõige varem 2030. aasta teises pooles. Uues asukohas vastaks siseministeeriumi büroopinna kasutus Vabariigi Valitsuse poolt seatud eesmärgile – 12 ruutmeetrit büroopinda täiskohaga töötaja kohta," sõnas Ringmets.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

