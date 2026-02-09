X!

Riik ei taha endist põllumajandusministeeriumi maja Tallinnale tasuta anda

Eesti
Lai tn 39 // 41 hooned
Lai tn 39 // 41 hooned Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Tallinna linnavalitsus on juba mitu aastat soovinud koolina kasutusele võtta endist põllumajandusministeeriumi maja aadressil Lai 39/41, kuid seni pole hoone omaniku ehk riigiga kokkuleppele saadud. Maja näeb tulevikus koolina ka sügisel ametisse asunud uus linnavalitsus, kes soovib maja endale tasuta.

Tallinna hariduse abilinnapea Andrei Kante (Keskerakond) kirjutas eelmisel nädalal ministeeriumile, et arvestades Tallinna vajadust rajada kesklinna piirkonda täiendav munitsipaalkool, soovib linn jätkata konstruktiivset dialoogi ning leida koostöös riigiga mõistlik lahendus, mis teeniks avalikke huve ning vastaks linna eesmärkidele.

"Palume rahandusministeeriumil veelkord kaaluda ja leida võimalus Lai tänav 39/ 41 kinnisasja tasuta Tallinna linnale võõrandamiseks. Tallinna linn kinnitab omalt poolt, et on valmis viivitamata alustama sisulisi läbirääkimisi, et leida osapooltele sobiv ja õiglane lahendus," lausus Kante.

Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) pressiesindaja kinnitas ERR-ile, et jaanuaris toimus RKAS-i, Tallinna linna ja Vanalinna Hariduskolleegiumi kohtumine.

"Küll aga otsuseid siis veel ei langetatud. Arutelud hoone võimalikuks kasutuselevõtuks haridusasutusena jätkuvad," märkis pressiesindaja.

Linn on hoonet endale soovinud juba pikemat aega, kuid seni on kõnelused riigiga liiva jooksnud, sest hinnas ei suudeta kokku leppida.

Juulis 2023 esitas Tallinn regionaal- ja põllumajandusministeeriumile taotluse kinnistu tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale. Tookord andis rahandusministeerium vastuskirjaga teada, et kinnistu tasuta võõrandamine ei ole kooskõlas riigi eesmärkidega ning kinnistu anti valitsuse korraldusega RKAS-le, kui riigile mittevajaliku varana müügiks või kasutusse andmiseks.

Tallinn pöördus 2024. aasta detsembris taas kirjaga rahandusministeeriumi poole ettepanekuga kaaluda hoone tasuta võõrandamist Tallinna linnale, tuginedes haridusvaldkonna vajadustele ning riigi kui hariduse rahastaja rollile.

Sama kirjaga andis linn teada ning selgitas, et Vanalinna Hariduskolleegiumi õppetöö on killustatud kuue hoone vahel ja et Lai tänav 39/41 hoone võimaldaks koondada alg- ja põhikooli õpilased ühe katuse alla. Lisaks andis linn ministeeriumile teada, et hoonesse on võimalik rajada viie paralleeliga põhikool umbes 1200 õpilasele, mis leevendaks ka kesklinna ja Kalaranna piirkonna koolikohtade puudust.

Toona tegi linn rahandusministeeriumile ettepaneku tõsta kinnisasi RKAS-i bilansist rahandusministeeriumi bilanssi kapitali vähendamise teel ning seejärel kaaluda kinnistu Tallinna linnale tasuta võõrandamist riigivaraseaduse alusel, selgitades, et tegemist oleks investeeringuga haridusvõrgu parendamisse.

Rahandusministeerium teatas oma vastuskirjas linnale, et ei pea nimetatud kinnistu tasuta võõrandamist poliitiliselt ega eelarveliselt põhjendatuks ning tegi ettepaneku alustada RKAS-ga läbirääkimisi kinnistu omandamise või kasutusse võtmise osas.

Lähtudes rahandusministeeriumi soovitusest, edastas Tallinna linn RKAS-le ettepaneku kaaluda võimalust seada Lai tänav 39/41 kinnisasjale hoonestusõigus Tallinna linna kasuks ning esitas soovi saada ülevaadet hoonestusõiguse võimalikest tingimustest.

RKAS vastas aprillis 2025 pakkumisega, milles hoonestusõiguse aastatasuks pakuti seitse protsenti maa väärtusest. Tallinna hinnangul ei ole selline tasu ühiskondlikele funktsioonidele mõeldud hoone puhul proportsionaalne ega arvesta hoone tänast seisukorda ning linna olulist investeerimisvajadust hoone kohandamisel hariduslikel eesmärkidel kasutamiseks. Linn tegi RKAS‑le pakkumise hoonestusõiguse aastatasuks kehtestada 110 000 eurot, mis vastab kahele protsendile maa maksustamishinna protsendimäärale.

Lisaks selgitas Tallinna linn, et hoone tagastamise kohustuse puhul ei ole mõeldud hoone taastamist büroohoonena, vaid tavapärast heakorrastatud seisukorda, mis võimaldab hoonel jätkuvalt täita haridus- ja huvitegevuste funktsiooni.

Tookordsed läbirääkimised RKAS-i ja Tallinna linna vahel luhtusid kuna osapooli rahuldava kokkuleppeni kahjuks ei jõutud.

Toimetaja: Mari Peegel

mõtle kaasa!

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:15

VAATA OTSE | Kas Takagi suudab heitluses hollandlannadega tiitlit kaitsta? Uuendatud

18:06

GALERIID | Narva PSK pikendas koduses hokiliigas võiduseeriat

17:55

Hispaania peaministri kodupartei sai Aragoni piirkondlikel valimistel lüüa

17:45

Õiguskomisjon arutab vangide lepingu küsimusi

17:45

Ilm püsib stabiilselt talvine

17:38

Artti Aigro saab osaleda taliolümpia suure mäe võistlusel

17:29

Eesti Laulul saab sel aastal hääletada ka väljaspool Eestit

17:14

Itaalia jäähokinaiskond pesi 20 aasta taguse pleki maha

17:09

Ivo Felt Rotterdamis pärjatud filmist "Kõrvalosa": protsessi mõttes oli see võrdlemisi keeruline

17:05

Brüsseli piirkond on juba üle 600 päeva ilma linnavalitsuseta

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:27

Ukraina teatas kahe asula vabastamisest Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

08.02

Galerii: Hiiumaa-Saaremaa jääteele on pooleteisttunnine järjekord Uuendatud

09:48

Balti riikide eksperdid kritiseerisid Saksa kaitseõppuse stsenaariumi

08.02

VIDEO | Kukkudes jala murdnud Vonnile tehti operatsioon Uuendatud

15:56

Von Allmen võttis tänu tiimikaaslase supersõidule teise kulla Uuendatud

08:40

Trump sarjas Super Bowli vaheesineja Bad Bunny etteastet

08.02

Kaldvee ja Lill kaotasid mõlemad mängud ning edasipääsulootus kadus Uuendatud

08.02

Opositsiooni sõnul tuleks kõrged elektrihinnad tarbijatele kompenseerida

14:11

Eesti kurlingupaari olümpia kulmineerus kaotusega Tšehhile Uuendatud

ilmateade

loe: sport

18:15

VAATA OTSE | Kas Takagi suudab heitluses hollandlannadega tiitlit kaitsta? Uuendatud

18:06

GALERIID | Narva PSK pikendas koduses hokiliigas võiduseeriat

17:38

Artti Aigro saab osaleda taliolümpia suure mäe võistlusel

17:14

Itaalia jäähokinaiskond pesi 20 aasta taguse pleki maha

loe: kultuur

17:09

Ivo Felt Rotterdamis pärjatud filmist "Kõrvalosa": protsessi mõttes oli see võrdlemisi keeruline

17:04

German Golub filmist "Meie Erika": sõna otseses mõttes tuli jalgratast leiutada

16:46

Galerii: Al Paldrok avas näituse "Eksistentsiaalse ruumi ajutine dimensioon"

15:25

"Puuluup - kaablid autos veel" kogus avanädalavahetusel üle 1500 külastuse

loe: eeter

17:29

Eesti Laulul saab sel aastal hääletada ka väljaspool Eestit

16:57

Eesti Laulu ankeet. Noep

16:04

Olümpiamängude ülekanded toovad ETV kavasse muudatused

15:18

Oliver Kuusik: isa kaotus ja Lasnamäe elu oleks peaaegu saatuslikuks saanud

Raadiouudised

16:15

Riik alustab ametlike jääteede ettvalmistamisega

15:20

Raadiouudised (09.02.2026 15:00:00)

15:05

Narva uus üldplaneering keskendub linna kahanemise pidurdamisele

12:20

Raadiouudised (09.02.2026 12:00:00)

10:30

Portugali presidendiks valiti sotsialist Antonio Jose Seguro

09:30

Raadiouudised (09.02.2026 09:00:00)

08.02

Narva ei kavatse ebaõnnestunud jalgpallihalli lammutada

08.02

Psühhiaatrite puudus sunnib abi otsima äppidest

08.02

Päevakaja (08.02.2026 18:00:00)

08.02

Käre pakane suurendab hooldustöötajate koormust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo