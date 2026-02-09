Riik ei taha endist põllumajandusministeeriumi maja Tallinnale tasuta anda

Tallinna linnavalitsus on juba mitu aastat soovinud koolina kasutusele võtta endist põllumajandusministeeriumi maja aadressil Lai 39/41, kuid seni pole hoone omaniku ehk riigiga kokkuleppele saadud. Maja näeb tulevikus koolina ka sügisel ametisse asunud uus linnavalitsus, kes soovib maja endale tasuta.

Tallinna hariduse abilinnapea Andrei Kante (Keskerakond) kirjutas eelmisel nädalal ministeeriumile, et arvestades Tallinna vajadust rajada kesklinna piirkonda täiendav munitsipaalkool, soovib linn jätkata konstruktiivset dialoogi ning leida koostöös riigiga mõistlik lahendus, mis teeniks avalikke huve ning vastaks linna eesmärkidele.

"Palume rahandusministeeriumil veelkord kaaluda ja leida võimalus Lai tänav 39/ 41 kinnisasja tasuta Tallinna linnale võõrandamiseks. Tallinna linn kinnitab omalt poolt, et on valmis viivitamata alustama sisulisi läbirääkimisi, et leida osapooltele sobiv ja õiglane lahendus," lausus Kante.

Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) pressiesindaja kinnitas ERR-ile, et jaanuaris toimus RKAS-i, Tallinna linna ja Vanalinna Hariduskolleegiumi kohtumine.

"Küll aga otsuseid siis veel ei langetatud. Arutelud hoone võimalikuks kasutuselevõtuks haridusasutusena jätkuvad," märkis pressiesindaja.

Linn on hoonet endale soovinud juba pikemat aega, kuid seni on kõnelused riigiga liiva jooksnud, sest hinnas ei suudeta kokku leppida.

Juulis 2023 esitas Tallinn regionaal- ja põllumajandusministeeriumile taotluse kinnistu tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale. Tookord andis rahandusministeerium vastuskirjaga teada, et kinnistu tasuta võõrandamine ei ole kooskõlas riigi eesmärkidega ning kinnistu anti valitsuse korraldusega RKAS-le, kui riigile mittevajaliku varana müügiks või kasutusse andmiseks.

Tallinn pöördus 2024. aasta detsembris taas kirjaga rahandusministeeriumi poole ettepanekuga kaaluda hoone tasuta võõrandamist Tallinna linnale, tuginedes haridusvaldkonna vajadustele ning riigi kui hariduse rahastaja rollile.

Sama kirjaga andis linn teada ning selgitas, et Vanalinna Hariduskolleegiumi õppetöö on killustatud kuue hoone vahel ja et Lai tänav 39/41 hoone võimaldaks koondada alg- ja põhikooli õpilased ühe katuse alla. Lisaks andis linn ministeeriumile teada, et hoonesse on võimalik rajada viie paralleeliga põhikool umbes 1200 õpilasele, mis leevendaks ka kesklinna ja Kalaranna piirkonna koolikohtade puudust.

Toona tegi linn rahandusministeeriumile ettepaneku tõsta kinnisasi RKAS-i bilansist rahandusministeeriumi bilanssi kapitali vähendamise teel ning seejärel kaaluda kinnistu Tallinna linnale tasuta võõrandamist riigivaraseaduse alusel, selgitades, et tegemist oleks investeeringuga haridusvõrgu parendamisse.

Rahandusministeerium teatas oma vastuskirjas linnale, et ei pea nimetatud kinnistu tasuta võõrandamist poliitiliselt ega eelarveliselt põhjendatuks ning tegi ettepaneku alustada RKAS-ga läbirääkimisi kinnistu omandamise või kasutusse võtmise osas.

Lähtudes rahandusministeeriumi soovitusest, edastas Tallinna linn RKAS-le ettepaneku kaaluda võimalust seada Lai tänav 39/41 kinnisasjale hoonestusõigus Tallinna linna kasuks ning esitas soovi saada ülevaadet hoonestusõiguse võimalikest tingimustest.

RKAS vastas aprillis 2025 pakkumisega, milles hoonestusõiguse aastatasuks pakuti seitse protsenti maa väärtusest. Tallinna hinnangul ei ole selline tasu ühiskondlikele funktsioonidele mõeldud hoone puhul proportsionaalne ega arvesta hoone tänast seisukorda ning linna olulist investeerimisvajadust hoone kohandamisel hariduslikel eesmärkidel kasutamiseks. Linn tegi RKAS‑le pakkumise hoonestusõiguse aastatasuks kehtestada 110 000 eurot, mis vastab kahele protsendile maa maksustamishinna protsendimäärale.

Lisaks selgitas Tallinna linn, et hoone tagastamise kohustuse puhul ei ole mõeldud hoone taastamist büroohoonena, vaid tavapärast heakorrastatud seisukorda, mis võimaldab hoonel jätkuvalt täita haridus- ja huvitegevuste funktsiooni.

Tookordsed läbirääkimised RKAS-i ja Tallinna linna vahel luhtusid kuna osapooli rahuldava kokkuleppeni kahjuks ei jõutud.