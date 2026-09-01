Tallinn soovib osta Laia tänava endise ministeeriumihoone VHK kasutusse

Kavandatav lahendus võimaldaks koondada VHK põhikooli osa, väikeklassid ja tugifunktsioonid ühte asukohta.

Abilinnapea Andrei Kante sõnul toetaks Laia tänava hoone VHK senist arengut ja parandaks oluliselt kooli ruumitingimusi.

"Tallinna ülesanne on luua koolidele tingimused, kus nad saavad oma tugevusi ja eripära edasi arendada. VHK on teinud järjepidevat tänuväärset tööd kaasava hariduse rakendamisel ning Laia tänava hoone annaks selleks veelgi paremad ruumilised võimalused," ütles Kante.

Praeguse teadmise kohaselt jäävad VHK muusikakooli huviringid asenduspinnale. "Milline lahendus leitakse pikemas perspektiivis, selgub edaspidi," sõnas Kante.

Lai tänav 39/41 hoone suletud netopind on ligikaudu 7750 ruutmeetrit. Esialgse ruumiprogrammi järgi on sinna kavandatud VHK põhikooli osa koos väikeklassidega, osa huvitegevusest ja tugifunktsioonidest ning ligikaudu 670 õpilast.

Hoone ruumiline ülesehitus, kõrged laed, avarad trepikojad ja sisehoov loovad head eeldused VHK õpilaste vajadustele vastava õpikeskkonna kujundamiseks, leidis linnavalitsus.

Lai tn 39/41 kinnistu kokkuleppeline ostuhind on 5,703 miljonit eurot ning tehingus olevate kinnistute maksumused on leitud sõltumatute hindajate poolt koostatud hindamiste tulemusena.

Kinnistu omandamine on osa laiemast Tallinna ja Riigi Kinnisvara AS-i vahel kavandatavast kinnisvaratehingust. Linn omandaks RKAS-ilt ka Liikuri tänav 66 kinnistu ning võõrandaks RKAS-ile viis linnale kuuluvat kinnistut.

Omandatavate kinnisasjade müügihind on kokku 6,179 miljonit eurot ning sama suur on RKAS-ile võõrandatavate kinnisasjade müügihind. Ostu- ja müügihinnad tasaarvestatakse.

Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseum jätkab Lai tänav 17 hoone kasutamist ka pärast kinnistu võõrandamist RKAS-ile, muuseumiga seotud üürisuhe jätkub uue omaniku juures.

Riigi Kinnisvara juhatuse esimehe Tarmo Leppoja sõnul on tehingu puhul oluline, et ajaloolisele hoonele leitakse pikaajaline ja avalikku huvi teeniv kasutus.

"Meil on hea meel, et väärtuslik ja muinsuskaitse all olev hoone jääb headesse kätesse ning säilib ka edaspidi avalikus kasutuses. Laia tänava hoone saab uue funktsiooni, mis toetab nii haridust kui ka vanalinna elujõulisust," rääkis Leppoja.

Enne koolina kasutuselevõttu tuleb Lai tn 39/41 hoone põhjalikult rekonstrueerida ja kohandada õppehoone nõuetele. Varasema tehnilise analüüsi järgi on hoone koolina kasutuselevõtt teostatav, investeeringu võimalik maksumus ja ajakava täpsustuvad projekteerimise käigus.

Järgmise sammuna arutab eelnõu Tallinna linnavolikogu.