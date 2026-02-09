Šotimaa leiboristide juht kutsus Starmerit tagasi astuma

Keir Starmer on jäänud tugeva surve alla ning Šotimaa leiboristide juht Anas Sarwar kutsus peaministrit tagasi astuma. Mitmed ministrid avaldasid aga seejärel Starmerile toetust.

Starmer on jäänud kodumaal tule alla, tema kunagine otsus nimetada Jeffrey Epsteiniga seotud Peter Mandelson suursaadikuks saab üha rohkem kriitikat.

Sarwarist on nüüd saanud mõjukaim leiboristide liige, kes nõuab peaministri tagasiastumist.

"See segadus peab lõppema ning Downing Streeti juhtkond peab vahetuma," ütles Sarwar.

Veidi pärast Sarwari teadaannet astus aga valitsuskabinet Starmeri kaitseks välja. Starmerile avaldasid toetust nii siseminister Shabana Mahmood, rahandusminister Rachel Reeves kui ka asepeaminister David Lammy. Ka välisminister Yvette Cooper toetas Starmeri jätkamist.

"Hiljem sel nädalal juhib Keir Starmer meie delegatsiooni Müncheni julgeolekukonverentsil. Sel maailma jaoks otsustaval hetkel vajame tema juhtimist mitte ainult kodus, vaid ka globaalsel areenil ning peame keskenduma sellele, mis on oluline, meie riigi turvalisuse tagamisele," teatas Cooper.

Ka endine asepeaminister ja Starmeri parteisisene rivaal Angela Rayner avaldas peaministrile toetust.

Samal ajal arutab Briti meedia üha enam, kellest võib saada Starmeri võimalik mantlipärija. Ajalehe The Times teatel pole leiboristide seas üksmeelt, kes peaks partei juhtimise üle võtma, mistõttu võidakse ametisse määrata ajutine juht. Võimalike kandidaatide hulka kuuluvad Lammy, Cooper ning Põhja-Iirimaa minister Hilary Benn.