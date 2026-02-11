Balticconnectori lõhkunud laeva kapten end Hongkongi kohtus süüdi ei tunnistanud

Newnew Polar Beari kapten on olnud Hongkongis eeluurimisvangistuses alates 2025. aasta maist. Prokurörid peavad kaptenit vastutavaks Balticconnectori gaasijuhtme kahjustamise eest.

Kapten on hiinlane, kuid kohtuprotsess toimub Hongkongis, kuna hiinlaste laev Newnew Polar Bear seilas Hongkongi lipu all.

Pekingi väitel oli gaasijuhtme lõhkumise näol tegemist õnnetusega.

Soome keskkriminaalpolitsei (KRP) teatas 2024. aastal, et torujuhtme kahjustuste põhjustajaks arvatakse olevat Hiina laeva Newnew Polar Beari ankur.

Konteinerlaeva NewNew Polar Bear 44-aastast kaptenit Wan Wenguod süüdistatakse Soome ja Eesti vahelise gaasitoru ning sidekaablite rikkumises 2023. aasta 8. oktoobril.

Hongkongis registreeritud laeva hiinlasest kapten, keda süüdistatakse Soome ja Eesti vahelise gaasijuhtme lõhkumises, lükkas kolmapäeval Hongkongi kohtus tagasi süüdistuse vara tahtlikus rikkumises.

