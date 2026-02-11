X!

Balticconnectori lõhkunud laeva kapten end Hongkongi kohtus süüdi ei tunnistanud

Newnew Polar Bear
Newnew Polar Bear Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Lehtikuva
Hongkongis registreeritud laeva hiinlasest kapten, keda süüdistatakse Soome ja Eesti vahelise gaasijuhtme lõhkumises, lükkas kolmapäeval Hongkongi kohtus tagasi süüdistuse vara tahtlikus rikkumises.

Konteinerlaeva NewNew Polar Bear 44-aastast kaptenit Wan Wenguod süüdistatakse Soome ja Eesti vahelise gaasitoru ning sidekaablite rikkumises 2023. aasta 8. oktoobril.

Agentuuri Reuters nähtud süüdistusakti kohaselt tekitas kapten neile objektidele tahtlikku kahju.

Soome keskkriminaalpolitsei (KRP) teatas 2024. aastal, et torujuhtme kahjustuste põhjustajaks arvatakse olevat Hiina laeva Newnew Polar Beari ankur.

Pekingi väitel oli gaasijuhtme lõhkumise näol tegemist õnnetusega.

Kapten on hiinlane, kuid kohtuprotsess toimub Hongkongis, kuna hiinlaste laev Newnew Polar Bear seilas Hongkongi lipu all.

Newnew Polar Beari kapten on olnud Hongkongis eeluurimisvangistuses alates 2025. aasta maist. Prokurörid peavad kaptenit vastutavaks Balticconnectori gaasijuhtme kahjustamise eest.

Balticconnectori parandustööd läksid maksma suurusjärgus 35 miljonit eurot.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

