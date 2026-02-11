X!

Pärnu rannahoone laienduse arhitektuurikonkursi võitis Kamp Arhitektide töö

Pärnu rannahoone arhitektuurikonkursi võidutöö.
Pärnu rannahoone renoveerimise ja laienduse arhitektuurikonkursi võitjaks valiti Kamp Arhitektide töö "Alt Pernau", mille lahendus lähtub rannahoone projekteerinud Olev Siinmaa arhitektuuri ilu jätkumisest. Arendaja hinnangul on võidutöö realiseeritav ja ehitus võiks alata lähiaastatel.

Pärnu rannahoone omanik Transcom tahab rannahoone kõrval asuvad müügipaviljonid lammutada ja ehitada asemele spaahotelli. Rannahoone renoveeritakse ning sinna tulevad restoranid ja hotelli vastuvõtt.

Arhitektuurikonkursile esitati 25 tööd ja võitjaks kuulutati Kamp Arhitektide töö pealkirjaga "Alt Pernau", mille autorid on Jan Skolimowski, Anton Andres ja Kaspar Kruuse.

Jan Skolimowski ütles ERR-ile, et eesmärk on hoone võimalikult algupäraselt taastada, nii et see, mis sinna juurde tehakse, hoonega sobiks ja astuks samas natuke aupaklikult tagasi.

"Kokkuvõttes, et hoone ise pakuks Pärnule ja Pärnu avalikule ruumile uut kvaliteeti. Kindlasti siinkohal jätkame Olev Siinmaa betoonarhitektuuri ilu ja anname omalt poolt ka vormilist uljust juurde," sõnas Skolimowski.

Pärnu linnaarhitekt Siim Orav ütles, et nii suur esitatud tööde hulk tegi rõõmu ja näitas, et Pärnu rannahoone on tähtis objekt. Võidutöö puhul peab ta tähtsaks läbimõeldud lahendusi nii hoone juurdeehituse kui ka avaliku ruumi kasutuse osas.

""Alt Pernau" töö oli üliprofessionaalselt vormistatud väga soe lahendus. Kui žüriiliikmena nende materjalidega tutvusin, siis tõesti see töö kõnetas kohe. Võidutöö ja üldse äramärgitud tööde puhul oli oluline see, kuidas Olev Siinmaa projekteeritud rannahoone mõjuks edasi väärtusliku objektina ja kõik see, mis talle juurde ehitatakse, justkui sekundeeriks ja ei domineeriks selle arhitektuuripärli üle," selgitas Orav.

Ta lisas, et võidutöö puhul on majaümbruse ruum väga hästi läbi lahendatud, vana ja uue hoone vahele tekib uus pääs randa.

Aktsiaseltsi Transcom juhatuse liikme Kaspar Koka hinnangul on võidutöö ka ärilises mõttes hästi lahendatud ja kui kõik laabub, võiks lähiaastatel minna ehituseks.

"Linnaga on nüüd hoonestusõiguse lepingu tingimused vaja läbi rääkida, paralleelselt loomulikult sooviksime minna projekteerimisega kohe edasi. Kui me oleme linnaga saanud lepingutingimustes kokkuleppele, siis ma usun, et kui mitte järgmine, siis ülejärgmine kevad võiks kopa maasse lüüa," ütles Kokk.

Olemasoleva rannahoone esimesele korrusele peaks tema sõnul tulema toitlustusasutus, hotelli vastuvõtt ja kõik sinna juurde kuuluv. Toitlustusasutus peaks aga olema selline, mis on avatud ka rannakülastajatele. Hoone teisele korrusele võiks tulla natukene peenem restoran, mis on avatud pigem õhtusöögiks.

"Olemasolevasse hoonesse tuleb osaliselt ka numbritubasid ja Ranna puiestee 3a alale, mis on täiesti uus maht, kus praegu on paviljonid, tuleb suurusjärgus 65 täiendavat tuba teisele korrusele ja esimesele korrusele tuleb hotellispaa. Ranna puiestee 3a pargipoolsele alale tuleb veel basseinide ja spaa väliala," kirjeldas Kokk.

Koka sõnul võiks rannaroone renoveerimine ja selle laiendus maksta hinnanguliselt 20 miljonit eurot.

Toimetaja: Karin Koppel

Pärnu rannahoone laienduse arhitektuurikonkursi võitis Kamp Arhitektide töö

