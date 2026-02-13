X!

USA autotootjad said elektriautode mulli lõhkedes 50 miljardi dollarilise hoobi

General Motorsi tehas
General Motorsi tehas Autor/allikas: SCANPIX/Dominick Sokotoff/ZUMA Press Wire
Regulatiivsete muutuste ja jaheneva nõudluse tõttu kannavad USA autotootjad suuri kahjumeid ning vähendavad elektriautode tootmisvõimsust, kirjutab The Wall Street Journal.

Pärast aastaid kestnud investeeringuid elektriautode tehnoloogiasse on Detroiti nn suur kolmik — General Motors, Ford Motor ja Jeepi tootja Stellantis — teatanud kokku enam kui 50 miljardi dollari suurustest mahakandmistest.

USA elektriautode müük langes eelmisel aastal ligi 30 protsenti, seda isegi olukorras, kus kuni septembrini toetas USA müüki 7500 dollari suurune föderaalne maksusoodustus. 

Nõudlus kukkus järsult ka kõige enam tähelepanu pälvinud elektriautode järele – alates Tesla Cybertruckist kuni Fordi elektrilise pikapini.

Autotootjad eeldavad, et nõudlus jääb lähiajal tagasihoidlikuks.

General Motors jätkab küll oma elektriautode strateegiaga, kuid varasemast väiksemas mahus. Ettevõtte eesmärk on näiteks endiselt toota suuri elektrilisi veokeid. 

Ford muudab suunda. "Selle asemel, et investeerida tulevikku miljardeid dollareid, teades, et need suured elektrisõidukid ei hakka kunagi kasumit teenima, muudame kurssi," on öelnud Fordi tegevjuht Jim Farley varasemalt. 

Ford teatas nüüd, et toob 2027. aastaks turule ühe odavama elektrilise pikapi.

Vabariiklastest seadusandjad tühistasid eelmisel sügisel tulusa föderaalse maksusoodustuse elektriautodele ning kaotasid ka föderaalsed kütusesäästlikkuse nõuded. Kuid isegi föderaalse toetuse korral jäi elektriautode nõudlus ootustele alla.

Nüüd tõmbavad investeeringuid tagasi nii autotootjad kui ka akude tootjad. Pärast sadade miljardite dollarite paigutamist USA tootmisvõimsustesse vähendatakse investeeringuid, tühistatakse projekte ning kohandatakse tehaseid taas traditsiooniliste bensiinimootoriga sõidukite tootmiseks.

Tühistamiste kogumõju on märkimisväärne: mullu pühiti Atlas Public Policy andmetel minema üle 20 miljardi dollari väärtuses varem välja kuulutatud investeeringuid elektriautode ja akutehaste rajamisse. See tõi kaasa esimese aastase netolanguse väljakuulutatud investeeringutes viimaste aastate jooksul.

General Motors koondas tuhandeid töötajaid Michigani, Ohio ja Tennessee tehastes ning loobus plaanidest rajada tehaseid elektriliste veokite ja mootorite tootmiseks. Nende asemel hakatakse seal tootma bensiinimootoriga veokeid ja V8-mootoreid. 

Ford lõpetas ühisettevõtte Lõuna-Korea konglomeraadiga, mille eesmärk oli toota USA-s elektriautode akusid. 

Stellantis müüb oma osaluse akude tootmisega tegelevas ettevõttes.

Stellantis kandis seni suurima elektriautodega seotud kahjumi, millest ükski autotootja on teatanud. Ettevõtte tegevjuht Antonio Filosa ütles, et elektriautodele ülemineku tempot on üle hinnatud ning see on "viinud meid eemale paljude autoomanike tegelikest vajadustest, võimalustest ja soovidest".

Väljaspool USA-d kasvavad elektriautode turud endiselt.

Hiina tootja BYD tõusis hiljuti maailma suurimaks elektriautode müüjaks, edestades Teslat, hoolimata sellest, et mitmed riigid on kehtestanud Hiinas toodetud elektriautodele tollimakse.

BYD tarnis eelmisel aastal väljaspool Hiinat enam kui miljon sõidukit – kaks korda rohkem kui 2024. aastal. Koduturul aeglustus aga müügikasv tihedama konkurentsi ja taskukohastele sõidukitele mõeldud riiklike toetuste vähendamise tõttu.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Wall Street Journal

