Allikad: Volkswagen plaanib kuni 100 000 töökoha koondamist

Allikate sõnul on VW nõukogu liikmeid plaanidest teavitatud ning neid arutatakse 9. juulil toimuval koosolekul.

Autotootja seisab silmitsi kasvava survega Hiina konkurentidelt, rangete USA imporditollidega ning kahaneva nõudlusega Euroopas. Ettevõtte hinnangul muudavad eeltoodud põhjused nende senise ärimudeli jätkusuutmatuks.

Allikate andmetel satuks Hannoveri, Zwickau, Emdeni ja Audi Neckarsulmi tehaste sulgemisega ohtu üle 45 000 töökoha. See lisanduks juba praegu kavandatud 50 000 koondamisele.

Absoluutarvudes oleks 100 000 inimese koondamine ja nelja tehase sulgemine autotööstuse ajaloo suurim restruktureerimine. Seda saab võrrelda General Motorsi suurte ümberkorraldustega 2009. aasta pankroti eel ning 1990. aastate alguses, mil ettevõte koondas nelja aastaga kuni 74 000 töötajat ning sulges või peatas töö 21 tehases.

Volkswageni tegevjuht Oliver Blume tutvustas plaane sel nädalal tippjuhtidele, et koguda toetust ulatuslikele kärbetele. Need põrkuvad tõenäoliselt ametiühingute ja autotootja suuruselt teise aktsionäri, Alam-Saksi liidumaa vastuseisuga.

Ümberkorraldustest teatas esimesena Manager Magazin. Väljaande andmetel vähendab maailma suuruselt teine autotootja järgmise viie aasta jooksul investeeringuid umbes 15 protsenti, jättes need veidi üle 130 miljardi euro piiri.

Allikatele viidates lisas ajakiri, et Blume ja finantsjuht Arno Antlitz soovivad 89-aastase ettevõtte põhjalikult ümber kujundada. Muuhulgas soovitakse eraldada VW põhibränd ja varuosade tootmine iseseisvateks üksusteks.

Volkswageni aktsiad langesid reedel viimase 16 aasta madalaimale tasemele, kaotades oma väärtusest päevaga 3,2 protsenti. See viitab investorite skepsisele plaani õnnestumise suhtes, märkis väljaanne.

"Kõrged kulud on vaid sümptom, mitte algpõhjus. Need ei lahenda peamist probleemi, milleks on nõrk müük," ütles Volkswageni aktsionäri Deka esindaja Ingo Speich Reutersile. "VW peab tooma turule atraktiivseid tooteid, mille järele on suur nõudlus. See lõpetaks ka vaidlused kulude üle."

Volkswagen: vaja on kaugeleulatuvat muutust

Volkswageni pressiesindaja keeldus "konfidentsiaalseid dokumente" kommenteerimast. "Kogu kontsern, sealhulgas selle brändid ja tütarettevõtted, peab läbima kaugeleulatuva muutuse," märkis pressiesindaja.

VW töönõukogu ja Saksamaa mõjukas ametiühing IG Metall lubasid koondamistele vastu seista. "Kui sellised plaanid peaksid käiku minema, teeme kõik endast oleneva, et neid takistada," seisis reedel avaldatud ühisavalduses.

Saksamaa Alam-Saksi liidumaa peaminister teatas, et liidumaa ei kiida plaani heaks.

Porsche ja Piechi perekondade investeerimisfirma ning Volkswageni suurim aktsionär Porsche SE keeldus kommentaaridest.

Volkswageni plaanid tõmbavad tõenäoliselt tähelepanu ettevõtte ainulaadsele juhtimis- ja omandistruktuurile, mis annab töötajate esindajatele ja Alam-Saksimaale märkimisväärse mõjuvõimu.

2025. majandusaastal oli kontsernil ülemaailmselt 667 164 töötajat, kellest ligi 43 protsenti töötas Saksamaal.

Blume'i esimene katse sulgeda Saksamaal tehaseid 2024. aastal põrkus ametiühingute ägeda vastupanuga, sundides teda plaanist taganema.

Toona pakkus juhtkond liigse tootmisvõimsuse ja elektrisõidukite nõrga nõudlusega toimetulekuks välja mitme tehase sulgemise või müümise. See ulatuslik kulude kärpimise kava vallandas streigid ja pikaajalise vastasseisu IG Metalli ning töönõukoguga, kellel on ettevõtte otsuste üle märkimisväärne mõju.

Kasvav surve Hiinast

Turutingimuste halvenedes on Blume üha suurema surve all parandada Volkswageni majandusseisu olukorras, kus ettevõte võitleb tollimaksude ja Hiina autotootjate kasvava konkurentsiga.

"VW kontsern on kannatanud aastatepikkuse tegevusetuse all töötajate arvu kohandamisel, kuna piirkondlik valitsus ja ametiühingud hoiavad ettevõtet tugevas haardes," ütles sõltumatu autoanalüütik Matthias Schmidt. "Turureaalsus tabab Saksa hiiglast kõige valusamalt."

Suured autotootjad on Hiinas järjekindlalt kaotanud turuosa kohalikele elektrisõidukitele. AlixPartnersi andmetel langes Hiinas välismaiste autotootjate turuosa 2020. aasta 57 protsendilt 2025. aastaks 32 protsendile.

Aastaid Hiina suurim autotootja olnud Volkswagen langes 2024. aastal BYD järel teisele ja 2025. aastal kolmandale kohale. See langus on nüüd laienenud ka luksusautode tootjatele nagu BMW.

Samuti laienevad Hiina autotootjad arenevatele turgudele ning kasvavad kiiresti Volkswageni koduturul Euroopas.

Euroopa Autotootjate Assotsiatsiooni (ACEA) andmetel kahekordistasid BYD, Chery, SAIC ja Leapmotor maikuu seisuga aastatagusega võrreldes oma ühist turuosa Euroopas.

Veel kümned Hiina autotootjad on Euroopa turule sisenenud või plaanivad seda lähiajal teha.