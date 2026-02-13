Sõjamuuseumisse jõudis Maria Laidoneri haruldane arhiiv

Sõjamuuseumi direktori Hellar Lille sõnul jõudis arhiiv muuseumisse läbi Konstantin Pätsi järglaste.

"Maria Laidoner andis need asjad oma heale perekonnatuttavale Matti Pätsile ja meieni jõudsid nad tema tütre Madli Vallikivi-Pätsi kaudu," ütles Lill.

Lille sõnul koosneb arhiiv mitmetest isiklikest esemetest, peamiselt kirjavahetustest ja fotodest, millest mõned on juba ajaloolises käibes, aga teised on sellised, millest avalikkus ei tea.

Suurem sorteerimine ja arhiveerimine on alles ees, ent arhiivi üleandmisel said muuseumitöötajad juba sellega tutvuda.

"Üks huvitav ese on näiteks kindral Laidoneri omakäeliselt kirjutatud märkmik 1940. aastast. Selline põllumehe märkmik, kus ta on teinud sissekanded, mida ta Viimsi mõisas, mis tegutses ka põllumajandustaluna, külvas, milliseid töid tehti, kui palju autole bensiini võeti. Mõnes mõttes sellised argielulised märkmed, aga kindlasti väga huvitavad," ütles Lill.

Lille hinnangul võib huvitavaks leiuks pidada ka Maria Laidoneri kirjavahetust luuletaja ja tõlkija Rein Sepaga. See toimus osaliselt inglise keeles ja Sepa kirjades ka värsivormis.

Eesti sõjamuuseum asub kindral Laidonerile kuulunud Viimsi mõisas ja hoiab kindral Johan Laidoneri pärandit.