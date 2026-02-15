X!

Kallas: Ameerikal on siiski tahe Euroopaga koos töötada

Välismaa
Kaja Kallas Müncheni julgeolekukonverentsil.
Kaja Kallas Müncheni julgeolekukonverentsil. Autor/allikas: AP Photo/Michael Probst/Scanpix
Välismaa

Kõige olulisem sõnum USA välisminister Marco Rubio Müncheni julgeolekukonverentsil peetud kõnes oli see, et Ameerika siiski tahab Euroopaga koos töötada, ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas. Venemaa on tema hinnangul läbirääkimiste laua taga sellepärast, et soovib Ameerikalt saada diplomaatilisel teel seda, mida ei ole sõja-aastate jooksul Ukrainas suutnud saavutada.

Kallas rääkis ERR-ile Rubio kõnet kommenteerides, et kõige olulisem sõnum, mida kõik ootasid, oli see, et USA tahab koos Euroopaga töötada. Samas on USA julgeoleku- ja kaitsestrateegia jätkuvalt selline, kus öeldakse Euroopa kohta igasugu asju.

"See ei ole kuhugi kadunud," tõdes Kallas. "See on see dokument, millest Ameerika lähtub."

Tema sõnul peaks siiski võtma Rubio laupäevasest kõnest positiivse, et Ameerika ja Euroopa on tugevalt seotud, on seda olnud minevikus ning on ka tulevikus.

"Selge on see, et kui vaadata üldist rahvusvahelise õiguse arengut, siis iga suur rahvusvaheline kriis on andnud võimaluse edasi arendada reeglitel põhinevat maailmakorda. Mõtleme, et meil oli Rahvasteliit, see ei töötanud, siis oli ÜRO ja nüüd on selge, et ÜRO hartast, kus on paigas väga õiged põhimõtted, kõik kirjutavad alla, on üks asi puudu ja see on vastutuse pool: mis juhtub siis, kui sa seda hartat ei järgi," tõi Kallas välja.

Tema sõnul on osal riigijuhtidel seetõttu paraku tunne, et nemad on seadusest ülalpool ja see on toonud kaasa sõjad. Kõikide nende sammude eesmärk on aga olnud sõdade vältimine.

"Nii et ma ütleks, et võtame siit selle, et arendame rahvusvahelist õigust, rahvusvahelist reeglitel põhinevat maailmakorda edasi, sest enamus maailma riike tahavad korda, tahavad maailma, mis põhineb mingitel reeglitel," sõnas EL-i välispoliitika juht.

Rääkides sellest, kas pärast sõja lõppu peaks Euroopa mõtlema, kuidas Venemaaga mingisuguses relvastuse kontrollis kokku leppida, ütles Kallas, et kokku peaks leppima selles, millest me tahame Venemaaga rääkida.

Ta märkis, et praegused rahuläbirääkimised on suunatud sellele, mida Ukraina ära annab, mida Ukraina võiks veel lubada. See aga ignoreerib sõja algpõhjust, et Venemaa läks oma naabrile lihtsalt ilma igasuguse põhjuseta kallale.

"Kuidas me saame teha nii, et ta seda uuesti ei teeks? Ehk meil on vaja selgeid lubadusi Venemaa poolt, kuidas me suudame vältida edaspidist sõda ja seal on vastutuse küsimus jällegi väga-väga oluline," nentis ta.

Kallas on enda sõnul valmis vajadusel Venemaaga neid asju arutama, kui selleks on olemas mandaat, kuid hetkel on tähtis see, et Venemaa ei soovi tegelikult sõda lõpetada. Kui nad on läbirääkimiste laua taga sellepärast, et soovivad Ameerikalt saada diplomaatilisel teel seda, mida nad ei ole sõja-aastate jooksul saavutanud, tekib küsimus, mida on Euroopal sinna juurde pakkuda.

"Kui on liikmesriigid, kes ütlevad, et me peame Venemaaga rääkima, siis miks Venemaa peaks rääkima? Ta räägib sinuga ainult juhul, kui sa pakud talle midagi veel lisaks, mida on juba liiga palju niikuinii, sest nad küsivad ju oma maksimaalseid eesmärke," sõnas Kallas.

Teine võimalus on tema sõnul suurendada survet Venemaale, nii et see oleks kohas, kus ta ise tahab läbi rääkida, sest sõja lõppemine on ka tema huvides.

"Seetõttu just sellel, mis me teeme varilaevastikuga, arutame nüüd ka terviklikku mereteenuste pakkumise piiramist nendele laevadele, võiks olla see efekt, et agressoril ehk Venemaal ei ole raha, et seda sõda edasi pidada," ütles Kallas.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:30

SBU: Ukraina hävitas poole Venemaa ühe moodsama õhutõrjesüsteemi varudest Uuendatud

13:23

Zunte sihib Prantsuse Alpe: tahan jõuda järgmisele tasemele

13:19

Berliini filmifestivali päevik: maailmapoliitika on ajanud ka autorifilmi teelahkmele

12:59

Selgusid Eesti arhitektuuripreemiate laureaadid

12:55

Otsustavas tiirus veatult lasknud Ponsiluoma tuli olümpiavõitjaks Uuendatud

12:50

VAATA OTSE | Kas keegi suudab Norra teateneliku troonilt tõugata? Uuendatud

12:42

Kalev/Cramo võitis lisaajal, ülikooliklubid said samuti võidulisa

12:19

Kallas: Ameerikal on siiski tahe Euroopaga koos töötada

12:10

TÄNA OTSE | Brignone läheb kodupubliku ees teisele sõidule liidrina Uuendatud

12:09

TÄNA OTSE | Paarissõitjad esitavad Milanos oma lühikava

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.02

Eesti Laul 2026 võitja on Vanilla Ninja Uuendatud

13:30

SBU: Ukraina hävitas poole Venemaa ühe moodsama õhutõrjesüsteemi varudest Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

14.02

Kolme protsendiga võitnud Vanilla Ninja: finaali pingelisust on raske kirjeldada

14.02

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

14.02

Neivelt: majanduskasvu ja pensioni asemel peaks riik lapsed esikohale panema

14.02

Video: "Espresso Macchiato" Anne Veski ja unistuste bändi esituses

13.02

Epsteini lahkamisel viibinud arst kahtleb seksuaalkurjategija enesetapus

14.02

Rubio: USA soovib liitu Euroopaga, aga Trumpi tingimustel Uuendatud

14.02

Marten Liivil ei õnnestunud olümpial ka 500 meetrit Uuendatud

ilmateade

loe: sport

13:23

Zunte sihib Prantsuse Alpe: tahan jõuda järgmisele tasemele

12:55

Otsustavas tiirus veatult lasknud Ponsiluoma tuli olümpiavõitjaks Uuendatud

12:50

VAATA OTSE | Kas keegi suudab Norra teateneliku troonilt tõugata? Uuendatud

12:42

Kalev/Cramo võitis lisaajal, ülikooliklubid said samuti võidulisa

loe: kultuur

13:19

Berliini filmifestivali päevik: maailmapoliitika on ajanud ka autorifilmi teelahkmele

12:59

Selgusid Eesti arhitektuuripreemiate laureaadid

11:49

Arvustus. Kuidas elad, "Libahunt"?

11:42

Klassiku sõpradeks valiti Maria Mägi, Steven-Hristo Evestus ja Eerik Kergandberg

loe: eeter

11:23

Galerii: Eesti Laul 2026 finalistid, fännid ja taustajõud fotoseina ääres

10:37

Vanilla Ninja: esituse järel hakkasime kõik pingelangusest nutma

09:23

Video: Vanilla Ninja võidulugu viipekeelse tõlkega

00:04

Video: Eesti Laulu laval möllas legendaarne Singer Vinger

Raadiouudised

14.02

Päevakaja (14.02.2026 18:00:00)

13.02

Märtsist käivitub täiendav hommikune Valga-Tartu bussiliin

13.02

Päevakaja (13.02.2026 18:00:00)

13.02

Kohus: Tartu HLÜ peab esitama täiendavaid andmeid

13.02

Kihnu ja Vormsi jäätee jäävad tuisu tõttu avamata

13.02

Kallas: käivitatud reformid vähendavad hariduslikku ebavõrdsust

13.02

Raadiouudised (13.02.2026 15:00:00)

13.02

Prantsusmaa hakkab uusi tuumareaktoreid ehitama

13.02

Ilm läheb veelgi külmemaks

13.02

Raadiouudised (13.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo