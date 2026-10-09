Rubio püüab visiidil Lissaboni veenda Portugali USA hävitajaid ostma

USA välisminister Marco Rubio saabus neljapäeval Portugali, kus tema üks peamisi eesmärke on veenda riiki ostma uusi hävitajaid just Ameerika Ühendriikidelt. Lisaks hoiatas ta Ukraina sõja laienemise eest.

Rubio Euroopa-turnee, mille käigus ta külastas Islandit, Kreekat ja viimasena Portugali, eesmärk on tugevdada USA koostööd oma NATO liitlastega Euroopas.

USA välisminister tahab veenda Portugali ostma uusi ka hävitajaid Ameerika Ühendriikidest, kuid Portugal kaalub ka Euroopa tootjate pakkumisi ega ole veel lõplikku otsust langetanud.

Portugalil on praegu 28 USA hävitajat F-16, mille väljavahetamiseks kaalutakse nii USA kui ka Euroopa tootjate lennukeid. USA varghävitajate F-35 kõrval on valikus näiteks Eurofighter Typhoon, Prantsusmaa Rafale ja Rootsi Gripen.

"Meie arvates tuleks Portugalil valida F-35, sest peame seda maailma parimaks hävitajaks. Soovime vaid õiglast võimalust oma pakkumist tutvustada. Usun, et meie pakkumine suudab teistega konkureerida, kuid lõpliku otsuse langetab Portugal ise," seletas Rubio pressikonverentsil.

Ka Portugali välisminister Paulo Rangel kinnitas ajakirjanikele, et lõplik otsus tehakse riigi enda huvidest lähtudes. Ametlikku hanget pole Portugal veel välja kuulutanud.

"Kaalume Ameerika Ühendriikide pakkumist F-35 hävitajate ostmiseks. Suhtume sellesse sama tõsiselt kui teistesse pakkumistesse. Praegu ei saa ma aga rohkem öelda, sest see otsus ei sõltu ainult minust," sõnas minister.

Portugal plaanib hävitajate ostmise kõrval ka teisi suuremaid kaitseinvesteeringuid. Nimelt valmistub riik ligi 30 aasta järel taastama ka oma laskemoonatootmist. Ligi nädal aega tagasi sõlmis Portugali riiklik kaitsetööstusettevõte Belgia relvatootja FN Herstaliga lepingu väikese kaliibriga laskemoona tehase rajamiseks. Tehasesse investeeritakse 50 miljonit eurot ning see peaks tööd alustama 2029. aastal. Portugali kaitseministri Nuno Melo sõnul taastatakse oluline tootmisvõimekus, millest poleks kunagi tohtinud loobuda.

Euroopa julgeolekuolukord tõusis esile ka Rubio ja Portugali ametnike kohtumisel. Rubio hoiatas pressikonverentsil, et Venemaa sõda Ukrainas on jõudnud ohtlikku patiseisu ning konflikti edasine teravnemine võib kaasa tuua laiema sõjalise vastasseisu.

"See on väga ohtlik sõda, sest praegu näib, et olukord on jõudnud patiseisu. Patiseis saab lõppeda kahel viisil. Üks võimalus on jõuda läbirääkimiste teel rahukokkuleppeni, mille nimel peavad mõlemad pooled millestki loobuma. Oleme selle nimel pingutanud ja jätkame oma jõupingutusi. Teine võimalus on aga sõja eskaleerumine, kus üks või mõlemad pooled püüavad vastast murda ja patiseisust välja pääseda. See on väga ohtlik," rääkis Rubio.

Rubio rõhutas, et sõda tuleb lõpetada läbirääkimiste abil ning USA jätkab pingutusi püsiva ja õiglase rahukokkuleppe saavutamiseks. Samas märkis ta, et USA ei kavatse osaleda kõnelustel, mis tulemusi ei anna.