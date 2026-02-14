X!

Rubio: USA soovib liitu Euroopaga, aga Trumpi tingimustel

Marco Rubio Münchenis
Marco Rubio Münchenis Autor/allikas: SCANPIX/MAGO/dts Nachrichtenagentur
Müncheni julgeolekukonverentsil peetud kauaoodatud kõnes ütles USA välisminister Marco Rubio, et USA on kindlalt otsustanud luua uue maailmakorra, lisades: "Kuigi oleme vajadusel valmis seda tegema üksi, on meie eelistus ja lootus teha seda koos teiega, meie sõbrad siin Euroopas," vahendas The Guardian.

USA ja Euroopa kuuluvad kokku, ütles Rubio.

Mööndes, et ameeriklaste kõne võib tunduda pisut otsekohene ja pakiline, ütles Rubio, et see on ainult seetõttu, et USA on sügavalt mures Euroopa saatuse pärast ja teab, et nende saatused on omavahel seotud.

Üldiselt tervitasid saalis viibinud delegaadid kõne tooni kergendusega, kuigi paljud juhtisid tähelepanu sellele, et Rubio ei pakkunud võrdsete partnerlust, vaid liitu, mis on suuresti Donald Trumpi tingimustel ja stiilis.

Rubio sõbrakäe ulatamine oli teravas vastuolus USA asepresidendi J. D. Vance'i poolt eelmisel aastal samal konverentsil kasutatud tooniga. Samas tegi Rubio aga selgeks, et USA ei muuda oma põhilist lähenemisviisi.

Rubio ütles, et Trumpi juhitav USA ei taha nõrka või süü- või häbitundest aheldatud Euroopat.

Rubio jätkas: "Meil Ameerikas pole mingit huvi olla lääne juhitud allakäigu viisakad ja korralikud hooldajad. Me ei püüa eralduda, vaid taaselustada vana sõprust ja uuendada inimkonna ajaloo suurimat tsivilisatsiooni. Me tahame taaselustatud liitu, mis tunnistab, et meie ühiskondi pole vaevanud mitte ainult halb poliitika, vaid lootusetuse ja enesega rahulolu poolt põhjustatud halb enesetunne."

Rubio kritiseeris globaliseerumist

Rubio jätkas öeldes, et Euroopa ja USA on koos teinud samu vigu, sealhulgas allunud "kliimakultusele", laiendanud heaoluriike riigikaitse arvelt, omaks võtnud globaliseerumise ja "piirideta maailma, kus igaüks oleks maailmakodanik".

Riigipiiride kontrolli alla saamine ei ole ksenofoobia ega vihkamise väljendus, ütles Rubio.

"See on riikliku suveräänsuse põhiline akt. Ja selle tegemata jätmine ei ole mitte ainult loobumine ühest meie kõige põhilisemast kohustusest oma rahva ees, vaid see on pakiline oht meie ühiskondade struktuurile ja meie tsivilisatsiooni enda ellujäämisele," sõnas Rubio.

Rubio ütles, et globaalse korra taastamisel ei ole vaja selliseid institutsioone nagu ÜRO lammutada, vaid neid reformida ja uuesti üles ehitada. Rubio väitis, et Gaza ja Ukraina kriise lahendas Trump, mitte ÜRO.

"Ideaalses maailmas lahendaksid kõik need ja paljud teised probleemid diplomaadid ja jõuliselt sõnastatud resolutsioonid. Kuid me ei ela ideaalses maailmas. Ja me ei saa jätkuvalt lubada neil, kes jultunult ja avalikult ähvardavad meie kodanikke ja ohustavad meie globaalset stabiilsust, kaitsta end rahvusvahelise õiguse abstraktsioonide taha, mida nad ise rutiinselt rikuvad," sõnas Rubio.

"See on tee, millele president Trump ja Ameerika Ühendriigid on asunud. See on tee, millele me palume teil siin Euroopas meiega ühineda," lisas ta.

Rubio: kas Euroopal on võimekus liituda USA sammudega?

Rubio süüdistas lääne majanduste "rumalat, kuid vabatahtlikku ümberkujundamist", mis "jättis meid oma vajaduste rahuldamisel teistest sõltuvaks ja ohtlikult kriisidele haavatavaks. Massiline ränne ei ole ega olnud mingi tähtsusetu äärmuslik mure. See oli ja on jätkuvalt kriis, mis muudab ja destabiliseerib ühiskondi kogu läänes."

Kogu kõne jooksul kiitis Rubio Euroopa ajalugu, kuid tõstatas samal ajal küsimusi, kas Euroopal on võimekus liituda USA maailma ülesehitamisega.

Rubio rääkis oma kõnes vähe Ukrainast, kuna jättis reede õhtul Euroopa juhtidega kohtumise vahele, viidates ajamurele. Kuid ta ütles, et tema arvates on pooled erimeelsuste arvu vähendanud, samas kui veel üles jäänud küsimused on kõige keerulisemad.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: The Guardian

