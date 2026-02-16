Esmaspäeval algas eelmise aasta tulude deklareerimine

Esmaspäeval algas eelmisel aastal saadud tulu deklareerimine. Kuigi eeltäidetud tuludeklaratsiooni saab näha maksu- ja tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA, oli e-süsteem esmaspäeva hommikul ülekoormuse tõttu kättesaamatu.

Paljud kasutajad kurtsid ka, et isegi kui neil õnnestus süsteemi sisse saada, siis deklaratsiooni esitada ei saanud.

2025. aasta kohta esitatavas tuludeklaratsioonis on maksumäär 22 protsenti.

2025. aasta kohta esitatavas tuludeklaratsioonis maksuküür kehtib.

Maksuvaba tulu kuni 654 eurot kuus ja kuni 7848 eurot aastas ja see sõltub inimese sissetulekust. Maksuvaba tulu vanaduspensionieas on kindel summa – 776 eurot kuus ja 9312 eurot aastas ning see ei sõltu inimese sissetuleku suurusest.

Investeerimiskonto andmeid deklareerides tuleb need saata oma finantsasutuse iseteeninduskeskkonnast tuludeklaratsioonile enne seda, kui asutakse deklaratsiooni esitama. Nii toimides on need andmed deklaratsioonil kohe eeltäidetuna olemas. Ka alaealiste laste investeerimiskontod tuleb igal aastal deklareerida.

Kui inimene on end registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, siis tuleb täita deklaratsioonil ka ettevõtlustulu vorm E, olenemata sellest, kas saadi ettevõtlustulu või mitte.

Olulised kuupäevad

16. veeb­ruar – algab tuludeklaratsiooni esitamine e-teenuste keskkonnas e-MTA; teenindusbürood hakkavad väljas­tama eeltäidetud tulu­deklaratsiooni paberil.

5. märts – algab tulumaksu tagastamine e-MTAs deklaratsiooni esitanud klientidele.

18. märts – algab tulumaksu tagastamine dek­laratsiooni pabervormil esitanud klientidele.

30. aprill – tuludeklaratsiooni esitamise täht­päev.

1. oktoo­ber – juurdemaksmisele kuuluva tulu­maksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev.