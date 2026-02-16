Kuuse-kooreüraski levik on Lõuna-Eestis vähenenud

Kui paar aastat tagasi oli Kagu-Eestis kõige rohkem kuuse-kooreüraski poolt kahjustatud metsi, siis nüüd on kuuse-kooreüraski levik vähenenud. Üheks põhjuseks peetakse eelmise aasta vihmast ja jahedat suve.

Kuigi on kätte jõudnud aeg langetada metsas peibutuspuid kuusekooreüraski leviku peatamiseks, siis Lõuna-Eestis riigimetsas sellel aastal peibutuspuid ei langetada, sest kuuse-kooreüraski levik võrreldes möödunud aastatega on märgatavalt vähenenud,

"Põhjuseid on kindlasti mitu. Peamine põhjus, miks kuuse-kooreüraski arvukus on alla läinud, on see, et putukate arvukus, kes toituvad kuuse-kooreüraskitest, on tõusnud üles ja seetõttu on üraskeid vähem. Kindlasti on mõjunud eelmise aasta vihmane suvi, mis oli külm ega lasknud neil paljuneda nii hästi kui varasematel aastatel ja kõik need (põhjused) koos on mõjutanud üraskite arvukust," lausus RMK kagu regiooni varumisjuht Rein Kukk.

Samas tänavune talv üraskitele liiga ei tee, mistõttu soovitatakse metsaomanikel lankidel ikka silm peal hoida ja nii pea, kui on leitud uued kolded, siis tarvitusele võtta abinõud, et kahju vähendada.

"Kindlasti see ei vähenda neid. See külm neile ei mõju, kuna enamus üraskeid talvituvad maapinnas ja lumekate on ka peal, siis nendeni see suur külm tegelikult ei jõua. Ja kui on mõned üksikud üraskid, kes on jäänud koore alla, siis on võimalus, et mõned hukkuvad, aga populatsiooni see ei hävita, nende jaoks on pigem hea talv," ütles keskkonnaagentuuri peaspetsialist Merit Ehrpais.