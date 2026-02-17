"Impulss": vähihaige pärandas nädal enne surma kogu oma vara 20-aastasele noormehele

Vladimir Smirnov, kes kaotas paar aastat tagasi oma õe Tatjana, jäi lisaks pereliikmele ilma ka õe pärandist. Nimelt kirjutas Tatjana nädal enne oma surma kogu oma vara 20-aastasele noormehele, mis nii Vladimiris kui ka tema juriidilises nõustajas kahtlusi tekitas.

"Kas nädal aega enne surma oli inimene võimeline oma tahteavaldust selgelt väljendama ja üldse testamenti koostama?" sõnas juriidiline nõustaja Valdo Tõnissoo.

"Loomulikult ei sure ma sellepärast ära, aga nii jultunud... Just nimelt jultunud ja häbematu jalge alla tallumine matustel. Ja võimalus saada suurt raha, tegemata selleks mitte midagi – see on kohutav," lausus Vladimir.

Vladimir Smirnov on tarmukas Tallinna härra, kes elu jooksul elanud mitmetes riikides. 2023. aastal sõitis ta mõneks kuuks Hispaaniasse, et taastuda südameoperatsioonist.

"Mul on abikaasa, kellega oleme koos elanud 40 aastat. Ja elame praegugi. Lapsi meil pole. Ka minu õel pole lapsi. Ta oli abielus, aga lahutatas. Jäime peale ema surma kahekesi," ütles Vladimir.

Õde ja vend polnud küll südamesõbrad, aga iga paari kuu tagant helistati. Üks hetk sai Vladimir aga päikselises Hispaanias ootamatu e-kirja Eestist - Mall Vendeli notaribüroost. Temani jõudis teade, et õde Tatjana Bogdanova on surnud ja juba 2 kuud tagasi mahagi maetud. Vladimir sõitis otsemaid kodumaale, et asja uurida.

"Tahtsin üksikasju teada. Käisin mitu korda tema meditsiiniõe juures, kes rääkis mulle, et Tatjanal oli vähk. Ma ei teadnud seda. Me ei rääkinud sellest teineteisele. Nagu mina ei öelnud talle, et mul vahetati südameklapid," meenutas Vladimir.

Järgmine šokk tabas Vladimirit, kui ta kuulis, et kuigi ta oli Tatjana ainus seadusjärgne pärija, oli õde nädal enne surma kirjutanud kogu oma vara kellelegi võõrale. 100 000 eurot pangakontol ja korteri Õismäel sai koduse testamendiga endale tundmatu 20-aastane noormees.

"See on väga veider, et nädal enne surma olid suured valud, valuravi ja vaevalt, et sellises seisundis inimene nüüd hakkab oma pärandi asju korraldama," lausus Tõnissoo.

"Vladimir on ka oma ema ja isa vara pärinud ning tegelikult osaliselt kõik see vara tegelikult asub selles korteris, kuhu Vladimiril puudub sissepääs," lisas juriidiline nõustaja.

Kuid kust sai ikkagi alguse 74-aastase pensionäri sõprus 20-aastase noormehega? Vladimir ei usu, et õde võis niivõrd lähedaseks saada kellegi võõraga, et talle kogu oma maine vara pärandada. Seda enam, et Tatjana oli introvert ja inimestega suhtlemist pigem vältis.

"Väidetavalt nad tutvusid Maxima kaupluses, kus töötas noormehe vanaema ja noormees käis vanaema töö juures abistamas, et käis riiulitele kaupa paigutamas. Tatjana olevat sattunud siis noormehest suurde vaimustusse ja see sõprussuhe oli juba kestnud viis aastat, kuigi keegi sellest mitte midagi ei teadnud," lausus Tõnissoo.

"Poiss, kes läks mööda, aitas naisel toidukoti koju viia ja naine pärandas talle selle eest korteri," sõnas Vladimir.

Kodune testament tähendab, et inimene kirjutab oma kodus tunnistajate silme all pastakaga paberile elu viimased soovid. Nii ka Tatjana: "Mina, Bogdanova Tatjana, avaldan oma viimse tahte täielikus mõistuse selguses ja kindla mälu juures. Ja pärandan kogu oma vara Daniil Mitrofanovile."

"Vabandust, see on tõeline jamps. See on täielik jamps. Ma tundsin teda suurepäraselt," ütles Vladimir.

"Taotlesime kohtult, et kutsuda notar kohtusse tunnistusi andma, tahtsime notari käest küsida, et mille põhiselt ta jõudis sellisele järeldusele, et need tunnistajad on usutavad ja et see on usutav, et see noor 20-aastane noormees on ikka tõesti see pärija, aga kohus selle taotluse lükkas tagasi," ütles Tõnissoo.

Esimesena kirjutas Vladimiri keerulisest pärandivaidlusest Eesti Ekspress, kus notar Mall Vendel selgitas, et tal oli seadusjärgset pärijat raske leida. Ta tegi mitmed üleskutsed ja päringud erinevatesse ametkondadesse ja see kõik võttis aega. Vendel lisas, et tihti ei ole inimeste andmed rahvastikuregistrisse kantud või on uuendamata, mis raskendab oluliselt notaritel sugulaste leidmist.

Vladimir ja tema juriidiline nõustaja seevastu ei usu, et Tatjana oli üldse testamenti kirjutades täie mõistuse juures ning kahtlustavad isegi käekirja võltsimist, kuigi kohtuekspertiisi hinnangul oli tegemist Tatjana kirjutatud tekstiga.

"Nägin, et see polnud üldse tema käekiri. Tal on kalligraafiline käekiri, mul on vastav dokument," sõnas Vladimir.

"Aga Vladimiril puudus korterisse sissepääs ja tema võimalus mingisuguseidki tõendeid esitada oli tegelikult oluliselt piiratud. Samas on nüüd pärija esitanud kohtumenetluse käigus Tatjana märkmiku, mille põhjal on tehtud käekirja ekspertiis, aga me oleme täitsa veendunud, et see ei ole tegelikult Tatjana märkmik," lausus Tõnissoo.

Vladimir usub, et Tatjana pärandivaidluse alged peituvad Haabersti linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas. Veel mõni nädal tagasi kirjutas Eesti Ekspress, kuidas Haabersti linnaosas töötas sotsiaaltöötaja Kristi Beljajev, kellele on tänaseks esitatud süüdistus kelmuses, sest väidetavalt pettis ta oma hoolealuselt välja päranduse. 2019. aastal taotles ka Tatjana Haabersti linnaosast kodu- ja hooldusteenuseid. Tähelepanuväärne on, et taotluse võttis vastu seesama Beljajev.

"Täishooldus või -teenus tähendab seda, et sotsiaaltöötajal on ka ligipääs hooldatava pangakontole, dokumentidele ja varale. Beljajev ei saanud ju seda korterit enda nimel enam vormistada, kuna ta oli vabastatud töölt kuu aega enne Tatjana surma. Ilmselt, kuna ta ükskord oli juba sellise kuriteokahtlustuse saanud, siis ilmselt otstarbekam oli leida keegi kolmas isik, kellele see pärand vormistada või kelle nimele vormistada see kodune testament," lausus juriidiline nõustaja.

Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov on Tatjana looga kursis, kuid isikukaitseandmete tõttu konkreetset juhtumit kommenteerida ei saa. Küll aga selgitab ta, et sotsiaaltöötajate aususe ning korrektsuse tagavad erinevad seadused ja eetikakoodeksid, mida nad kindlasti järgivad.

"Sellist asja ma ei saa teile praegu kinnitada, aga nagu ma aru sain, et kohtuprotsess on pooleli ja küll uurimisorganid teevad oma tööd ning siis kinnitavad või väidavad vastu," vastas Siljanov küsimusele, kas saab väita, et Kristi Beljajev ei ole Tatjana looga seotud.

Kristi Beljajev ja tema esindaja Anzhela Ternikova lükkavad tagasi kõik kahtlused tema seosest Tatjana Bogdanova testamendiga ning rohkem teemat kommenteerida ei soovi.

Hetkel ongi Harju maakohus peatanud Tatjana pärimismenetluse ja Vladimir ootab kohtuotsust. Uus pärija ei saa hetkel korterit müüa ja samuti on külmutatud Tatjana pangakonto. Samal ajal jätkab Vladimir kõikvõimalike tõendite kogumist, lootes, et Tatjana testament tunnistatakse lõpuks kehtetuks.

"See juhtum pole ainus. Olete kindlasti lehest lugenud, et seda on ennegi juhtunud. Kui inimene on üksik või on sugulased olemas, aga kõrval ei ole kedagi, siis tekib paljudel soov seda olukorda ära kasutada. Küsisin: "Kuidas saada miljonäriks?" Vaat niimoodi," ütles Vladimir.

"Tegelikult see tuleks ära keelata, ausalt öeldes. See kodune testament ehk omakäeliselt kirjutatud testament. Kui soovid kirjutada testamendi, siis pöördu notari poole, et tee see protseduur ära nagu kord ja kohus," lausus Tõnissoo.