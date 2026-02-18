E-riigi akadeemia külmutas Kuuba digitaliseerimise projekti

E-riigi akadeemia otsustas külmutada palju kriitikat saanud Kuuba digitaliseerimise projekti ning teatas, et jääb ootama paremaid aegu Kuubal.

E-riigi akadeemia, mis pälvis kriitikat plaani pärast aidata kommunistlikku Kuuba riiki digitaliseerida, ostes neile hankega IKT-seadmeid, on nüüdseks koostöös Euroopa Liidu delegatsiooniga Kuubal otsustanud, et külmutab selle projekti.

Põhjenduseks tõi e-riigi akadeemia kommunikatsioonijuht Anu Vahtra-Hellat, et Kuuba on väga mitmes vaates tõsises kriisis.

"Riistvara hanke viib e-riigi akadeemia lõpuni, sest seda nõuab riigihangete seadus. Samas Kuubale neid seadmeid hetkel ei tarnita. Jääme ootama paremaid aegu Kuubal," sõnas Vahtra-Hellat.

Teisipäeval külastas e-riigi akadeemiat riigikogu väliskomisjon, mille esimees Marko Mihkelson on varem öelnud, et Kuuba abiprogrammid tuleks üle vaadata, sest maailm on muutunud ja sinna antava abiga toetatakse Kuuba režiimi, mitte elanikke. Lisaks osaleb Kuuba aktiivselt Ukraina sõjas Venemaa poolel.

E-riigi akadeemia juhatuse esimehe Hannes Astoki sõnul ei tehtud otsust Kuuba projekti pausile panna siiski värskelt väliskomisjoniga kohtumise mõjul, vaid juba varem.

"Otsus sündis arutelul EL-i delegatsiooni ja projektipartneritega eelmisel nädalal. Väliskomisjoni visiit otsust ei mõjutanud, kuna Eestis parlamendikomisjonid ei otsusta eraõiguslike organisatsioonide tegevuse üle," ütles Astok.

Ta lisas, et e-riigi akadeemia andis väliskomisjonile ülevaate oma tegevusest enam kui 20 aasta jooksul avatud infoühiskondade ehitamisel rohkem kui 140 riigis.

Kohtumisel käsitleti Astoki sõnul e-riigi akadeemia tegevust nende peamiste kasusaajate Ukraina, Moldova ja Montenegroga, aga jutuks oli ka olukord Kuubal.

"Samuti arutasime Eesti digiriigi ekspordi proovikivide üle ning vahetasime mõtteid, kuidas parendada teiste riikide heade digikogemuste jõudmist Eesti avalikku sektorisse," sõnas Astok.

441 000-eurose mahuga hanke Kuubale IKT-seadmete ostmiseks algatas e-riigi akadeemia jaanuaris ning sellele laekus kolm pakkumust.

Projekt "Cuba Digital" algas 2024. aastal. Projekt tugineb 2016. aastal sõlmitud Euroopa Liidu Nõukogu ja Kuuba Vabariigi vahelisele poliitilise dialoogi ja koostöö lepingule, mis loob raamistiku, et Kuuba avalikku haldust moderniseerida.