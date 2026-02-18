X!

E-riigi akadeemia külmutas Kuuba digitaliseerimise projekti

Eesti
Hannes Astok
Hannes Astok Autor/allikas: Urmas Tooming/ERR
Eesti

E-riigi akadeemia otsustas külmutada palju kriitikat saanud Kuuba digitaliseerimise projekti ning teatas, et jääb ootama paremaid aegu Kuubal.

E-riigi akadeemia, mis pälvis kriitikat plaani pärast aidata kommunistlikku Kuuba riiki digitaliseerida, ostes neile hankega IKT-seadmeid, on nüüdseks koostöös Euroopa Liidu delegatsiooniga Kuubal otsustanud, et külmutab selle projekti.

Põhjenduseks tõi e-riigi akadeemia kommunikatsioonijuht Anu Vahtra-Hellat, et Kuuba on väga mitmes vaates tõsises kriisis.

"Riistvara hanke viib e-riigi akadeemia lõpuni, sest seda nõuab riigihangete seadus. Samas Kuubale neid seadmeid hetkel ei tarnita. Jääme ootama paremaid aegu Kuubal," sõnas Vahtra-Hellat.

Teisipäeval külastas e-riigi akadeemiat riigikogu väliskomisjon, mille esimees Marko Mihkelson on varem öelnud, et Kuuba abiprogrammid tuleks üle vaadata, sest maailm on muutunud ja sinna antava abiga toetatakse Kuuba režiimi, mitte elanikke. Lisaks osaleb Kuuba aktiivselt Ukraina sõjas Venemaa poolel.

E-riigi akadeemia juhatuse esimehe Hannes Astoki sõnul ei tehtud otsust Kuuba projekti pausile panna siiski värskelt väliskomisjoniga kohtumise mõjul, vaid juba varem.

"Otsus sündis arutelul EL-i delegatsiooni ja projektipartneritega eelmisel nädalal. Väliskomisjoni visiit otsust ei mõjutanud, kuna Eestis parlamendikomisjonid ei otsusta eraõiguslike organisatsioonide tegevuse üle," ütles Astok.

Ta lisas, et e-riigi akadeemia andis väliskomisjonile ülevaate oma tegevusest enam kui 20 aasta jooksul avatud infoühiskondade ehitamisel rohkem kui 140 riigis.

Kohtumisel käsitleti Astoki sõnul e-riigi akadeemia tegevust nende peamiste kasusaajate Ukraina, Moldova ja Montenegroga, aga jutuks oli ka olukord Kuubal.

"Samuti arutasime Eesti digiriigi ekspordi proovikivide üle ning vahetasime mõtteid, kuidas parendada teiste riikide heade digikogemuste jõudmist Eesti avalikku sektorisse," sõnas Astok.

441 000-eurose mahuga hanke Kuubale IKT-seadmete ostmiseks algatas e-riigi akadeemia jaanuaris ning sellele laekus kolm pakkumust.

Projekt "Cuba Digital" algas 2024. aastal. Projekt tugineb 2016. aastal sõlmitud Euroopa Liidu Nõukogu ja Kuuba Vabariigi vahelisele poliitilise dialoogi ja koostöö lepingule, mis loob raamistiku, et Kuuba avalikku haldust moderniseerida.

Toimetaja: Karin Koppel

14:37

Lätil ei jätku raha Rail Balticu trassi muldkeha ehitamiseks

14:30

TÄNA OTSE | Jäähokiõhtu lõpetab maiuspala USA - Rootsi

14:15

VAATA OTSE | Shiffrin võtab teise laskumisse kaasa suure edumaa Uuendatud

14:13

Kaupo Meiel: toidust ja riigist, mida on vahel raske seedida

14:11

Terras ähvardas peatada tulumaksu ülekanded Tallinnale Uuendatud

14:11

TÄNA OTSE | Valitsev olümpiavõitja Soome võtab mõõtu Šveitsiga

14:10

Seeder: valimissüsteem tuleks ümber teha

14:06

Eesti 200 poliitikute võimuvõitlus riigikaitsekomisjonis: kes saab eelnõu ettekandjaks?

13:52

13:41

EKA monumentaalkunsti grant toob Kotzebue tänavale kaks uut tudengiteost

00:01

Petrõkina on kõrgetasemelise lühikava järel kümnes, aga vahed on väikesed Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

04:55

"Kindralid" panid täispiduri tsiviilkriisi ja riigikaitseseaduse eelnõule

17.02

Muuseumid: koolid ei julge enam muuseumidesse tulla Uuendatud

17.02

Soome lahe jääolud on hakanud takistama Vene eksporti

07:20

Stellantis toob Euroopas tagasi diiselmootorid

17.02

"Impulss": vähihaige pärandas nädal enne surma kogu oma vara 20-aastasele noormehele

17.02

Keskmine vanaduspension tõuseb aprillist 860 eurole

17.02

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha Uuendatud

13:41

Pulles ja Kaasiku saavutasid sprinditeates 12. koha, kullad Rootsile ja Norrale Uuendatud

