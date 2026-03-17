Trumpi sõnul võib ta Kuubaga teha, mida iganes tahab

Välismaa
USA president Donald Trump.
USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX / SIPA / LENIN NOLLY
Välismaa

USA president Donald Trump teravdas esmaspäeval oma Kuuba-vastast retoorikat, öeldes, et võib saareriigiga teha kõike, mida tahab.

"Ma usun, et mul on... au Kuuba enda valdusse võtta. See on suur au. Kuuba mingil kujul enda valdusse võtmine," ütles Trump ajakirjanikele ajal, mil kommunistide juhitud saareriik seisab silmitsi enneolematu majanduskriisiga, mida süvendab naftablokaad, mille USA kehtestas pärast Venezuela presidendi Nicolás Maduro vangistamist.

"Ma mõtlen, et olenemata sellest, kas ma selle vabastan, võtke see. Arvake, et võin sellega teha, mida tahan. Te tahate teada tõde," rääkis Trump talle omaselt Valge Maja Ovaalkabinetis ajakirjanikele esinedes.

Trumpi ähvardused tulid ajal, mil Kuuba ja Ameerika Ühendriigid on alustanud läbirääkimisi, mille eesmärk on leevendada pingeid omavahelistes suhetes, mis on jõudnud ühte kõige ärevamasse hetke 67 aasta jooksul pärast seda, kui Fidel Castro juhitud revolutsionäärid kukutasid võimult USA lähedase liitlase.

Pärast Trumpi kõnet teatas väljaanne The New York Times (NYT), et USA peamine eesmärk kahepoolsetel kõnelustel on Kuuba presidendi Miguel Diaz-Caneli ametist tagandamine. Viidates neljale kõnelustega kursis olevale isikule, märkis NYT, et ameeriklased on Kuuba läbirääkijatele märku andnud, et Diaz-Canel peab lahkuma, kuid jätavad järgmised sammud kuubalaste hooleks.

Kuuba on traditsiooniliselt tagasi lükanud igasuguse sekkumise oma siseasjadesse ja pidanud kõiki sellealaseid ettepanekuid mis tahes kokkuleppe murdmiseks.

65-aastane Diaz-Canel, kes asus 2018. aastal presidendi ametikohale pärast Fidel Castrot samal kohal tegutsenud viimase venda Raúl Castrot, ütles reedel, et loodab, et kõnelused USA-ga toimuvad võrdsuse ja mõlema riigi poliitilise süsteemi austamise, suveräänsuse ja enesemääramise põhimõtete kohaselt.

Pärast Maduro võimult kõrvaldamist ja koos Iisraeliga Iraani ründamist on Trump avalikult öelnud, et Kuuba on tema järgmine sihtmärk. Ta on suurendanud survet Havannale, peatades kõik Venezuela naftasaadetised Kuubale ja ähvardades kehtestada tollimaksud igale riigile, mis Kuubale naftat müüb.

Selle tulemusel väidab Kuuba, et pole kolme kuu jooksul naftasaadetist saanud ja riik on kehtestanud ranged energiatarbimise piirangud, mille tulemuseks on pikad elektrikatkestused. Suur osa riigi majandusest on seiskunud. Esmaspäeval varises Kuuba elektrivõrk kokku, jättes kümne miljoni elanikuga riigi elektrita.

Pühapäeval ütles Trump ajakirjanikele oma presidendilennuki pardal: "Me räägime Kuubaga, aga enne Kuubat me tegeleme Iraaniga."

Kuigi enam kui tosin USA presidenti on aastakümneid kritiseerinud Kuuba kommunistlikku valitsust ja inimõiguste olukorda seal, on Washington pidanud kinni oma lubadusest mitte tungida Kuubale ega toetada sissetungi osana Nõukogude Liiduga sõlmitud lepingust 1962. aasta Kuuba raketikriisi lahendamiseks.

Valge Maja ei ole veel täpsustanud võimaliku sekkumise õiguslikku alust.

Kuuba valitsus kommentaaripalvele ei vastanud.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:02

Saksa leht: Ukraina alistas mereväeõppustel NATO üksused

08:01

TÄNA OTSE | "Võimla" võtab fookusesse laskesuusatamise MK-etapi

07:28

Tallinna mupo juht esitas lahkumisavalduse

07:17

Kõik haiglad aprillist uut EMO töökorraldust ei rakenda

06:59

Trumpi sõnul võib ta Kuubaga teha, mida iganes tahab

06:48

Asendusõpetajana tegutsemine võimaldab rohkem teenida

05:54

Moskva on mitmendat päeva Ukraina droonirünnakute all

04:47

Osa Tallinna Maarjamäe mälestuspaiga õunapuudest on hävinud

16.03

Suuroru klubi kaotas Poolas viimase sekundi viskest

16.03

Värske olümpiavõitja keeldus Oslos hüpet sooritamast

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

16.03

Läänemets: oravad tegid sotsidele ettepaneku pakkuda presidendiks Riina Kionka

16.03

Eesti piirivalvurid sattusid Kreekas Frontexi operatsioonil raskesse õnnetusse Uuendatud

16.03

Konkurentsiamet: Eestis maksis kütus pikka aega rohkem kui teistes riikides

16.03

Trump survestab NATO-t osalema Hormuzi väina kaitsmisel Uuendatud

16.03

Sõja 1482. päev: Ukraina süütas õhurünnakuga naftahoidla Krasnodari krais Uuendatud

16.03

Suurt Soome tuuleparki ähvardab pankrot

16.03

Ministeerium loobus õpilastele ja eakatele bussipileti kehtestamisest

16.03

Kallas soovitab suunata EL-i mereväemissiooni Punaselt merelt Hormuzi väina Uuendatud

16.03

Pildid: selgusid 98. Oscarite võitjad, parima filmi auhinna pälvis "Üks võitlus teise järel" Uuendatud

16.03

Toomas Luhats hakkab TV3 juhtima Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:01

TÄNA OTSE | "Võimla" võtab fookusesse laskesuusatamise MK-etapi

16.03

Suuroru klubi kaotas Poolas viimase sekundi viskest

16.03

Värske olümpiavõitja keeldus Oslos hüpet sooritamast

16.03

Vonn: ma ei ole veel valmis oma tulevikust suusatamises rääkima

loe: kultuur

16.03

Haus galeriis näeb Markus Kasemaa ja Nina Doshe loomingut

16.03

Liimets võõrkeelse filmi Oscarist: Joachim Trier on Norrat väga võimsalt filmikaardile panemas

16.03

Kristjan Gold: on ainult aja küsimus, millal Chalamet Oscari koju viib

16.03

Kodumaine dokfilm "Kadunud unistus" kogus avapäevadega üle 1500 külastuse

loe: eeter

16.03

Boy George astub Eurovisioonil San Marino eest võistlustulle

16.03

Kristjan Gold: on ainult aja küsimus, millal Chalamet Oscari koju viib

16.03

Video: ekspert jagab nõuandeid, kuidas jalgratas pärast talve sõidukorda seada

16.03

Anu Lamp: huvitav, kui palju noortele ingliskeelsest tekstist kohale jõuab?

Raadiouudised

16.03

Päevakaja (16.03.2026 18:00:00)

16.03

Eesti õhuruumis oli läinud aastal rohkem lende ja rohkem suuri lennukeid kui aasta varem

16.03

Raadiouudised (16.03.2026 15:00:00)

16.03

Heteropaarid eelistavad kooselulepinguid, samasoolised pigem abielu

16.03

Psühhiaatrite puudus on suurim Tallinnas ja Ida-Virumaal

16.03

Raadiouudised (16.03.2026 12:00:00)

16.03

Ilm on täna sajune

16.03

Nafta hinna tõus võib vähendada Eesti majanduskasvuootust

16.03

Rahandusministeerium muudab eelarve arvestamise metoodikat

16.03

Raadiouudised (16.03.2026 09:00:00)

