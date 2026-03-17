Trumpi sõnul võib ta Kuubaga teha, mida iganes tahab

USA president Donald Trump teravdas esmaspäeval oma Kuuba-vastast retoorikat, öeldes, et võib saareriigiga teha kõike, mida tahab.

"Ma usun, et mul on... au Kuuba enda valdusse võtta. See on suur au. Kuuba mingil kujul enda valdusse võtmine," ütles Trump ajakirjanikele ajal, mil kommunistide juhitud saareriik seisab silmitsi enneolematu majanduskriisiga, mida süvendab naftablokaad, mille USA kehtestas pärast Venezuela presidendi Nicolás Maduro vangistamist.

"Ma mõtlen, et olenemata sellest, kas ma selle vabastan, võtke see. Arvake, et võin sellega teha, mida tahan. Te tahate teada tõde," rääkis Trump talle omaselt Valge Maja Ovaalkabinetis ajakirjanikele esinedes.

Trumpi ähvardused tulid ajal, mil Kuuba ja Ameerika Ühendriigid on alustanud läbirääkimisi, mille eesmärk on leevendada pingeid omavahelistes suhetes, mis on jõudnud ühte kõige ärevamasse hetke 67 aasta jooksul pärast seda, kui Fidel Castro juhitud revolutsionäärid kukutasid võimult USA lähedase liitlase.

Pärast Trumpi kõnet teatas väljaanne The New York Times (NYT), et USA peamine eesmärk kahepoolsetel kõnelustel on Kuuba presidendi Miguel Diaz-Caneli ametist tagandamine. Viidates neljale kõnelustega kursis olevale isikule, märkis NYT, et ameeriklased on Kuuba läbirääkijatele märku andnud, et Diaz-Canel peab lahkuma, kuid jätavad järgmised sammud kuubalaste hooleks.

Kuuba on traditsiooniliselt tagasi lükanud igasuguse sekkumise oma siseasjadesse ja pidanud kõiki sellealaseid ettepanekuid mis tahes kokkuleppe murdmiseks.

65-aastane Diaz-Canel, kes asus 2018. aastal presidendi ametikohale pärast Fidel Castrot samal kohal tegutsenud viimase venda Raúl Castrot, ütles reedel, et loodab, et kõnelused USA-ga toimuvad võrdsuse ja mõlema riigi poliitilise süsteemi austamise, suveräänsuse ja enesemääramise põhimõtete kohaselt.

Pärast Maduro võimult kõrvaldamist ja koos Iisraeliga Iraani ründamist on Trump avalikult öelnud, et Kuuba on tema järgmine sihtmärk. Ta on suurendanud survet Havannale, peatades kõik Venezuela naftasaadetised Kuubale ja ähvardades kehtestada tollimaksud igale riigile, mis Kuubale naftat müüb.

Selle tulemusel väidab Kuuba, et pole kolme kuu jooksul naftasaadetist saanud ja riik on kehtestanud ranged energiatarbimise piirangud, mille tulemuseks on pikad elektrikatkestused. Suur osa riigi majandusest on seiskunud. Esmaspäeval varises Kuuba elektrivõrk kokku, jättes kümne miljoni elanikuga riigi elektrita.

Pühapäeval ütles Trump ajakirjanikele oma presidendilennuki pardal: "Me räägime Kuubaga, aga enne Kuubat me tegeleme Iraaniga."

Kuigi enam kui tosin USA presidenti on aastakümneid kritiseerinud Kuuba kommunistlikku valitsust ja inimõiguste olukorda seal, on Washington pidanud kinni oma lubadusest mitte tungida Kuubale ega toetada sissetungi osana Nõukogude Liiduga sõlmitud lepingust 1962. aasta Kuuba raketikriisi lahendamiseks.

Valge Maja ei ole veel täpsustanud võimaliku sekkumise õiguslikku alust.

Kuuba valitsus kommentaaripalvele ei vastanud.