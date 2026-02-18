Galerii: Rüütelkonna hoones anti üle riiklikud preemiad

Kolmapäeval andsid peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning kultuuriminister Heidy Purga Rüütelkonna hoone Maapäeva saalis üle riiklikud preemiad.

Valitsus otsustas 29. jaanuaril, et riikliku kultuuri elutööpreemia pälvivad Krista Kaer, Raine Karp ning Mark Soosaar ja spordi elutööpreemia Merike Rõtova ning Üllar Kerde.

Riiklikke kultuuri aastapreemiaid eelmisel kalendriaastal avalikkuseni jõudnud silmapaistvate tööde eest anti välja viis. Aastapreemia saod Hans Christian Aavik interpretatsioonilise tegevuse eest, Tõnis Pill ja Ivo Felt mängufilmi "Fränk" eest, Paavo Järvi Eesti muusika tutvustamise eest maailmas, Duo Ruut (Ann-Lisett Rebane ja Katariina Kivi) albumi "Ilmateade" ja uudisloomingu eest ning Anders Härm näituse "Enn Põldroos. Kinnismõte muuseum" kureerimise eest.

Riiklikke spordi aastapreemiaid anti välja kuus. Aastapreemia pälvisid Niina Petrõkina naiste üksiksõidus kuldmedali võitmise eest iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel, Svetlana Varnavskaja eduka treeneritöö eest iluuisutaja Niina Petrõkina treenimisel, Ralf Tribuntsov kuldmedali võitmise eest ujumise lühiraja Euroopa meistrivõistlustel, Tanel Visnap ja Tiina Torop – Tanel Visnap võitis kurtide kergejõustiku olümpiamängudel kuldmedali kaugushüppes, 100 meetri jooksus ning 200 meetri jooksus; Tiina Torop on Tanel Visnapi treener –, Eneli Jefimova kahe kuldmedali võitmise eest ujumise lühiraja Euroopa meistrivõistlustel ning Katrina Lehis hõbemedali võitmise eest nii vehklemise Euroopa meistrivõistlustel kui ka maailmameistrivõistlustel.

Üle anti ka Ferdinand Johann Wiedemann keeleauhind, mille pälvis Anu Lamp.